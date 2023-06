Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý jsou zasnoubení. Do roka by měla být svatba

Známé české rčení tvrdí, že "do třetice všeho dobrého", a zdá se, že se ho hudebník Ondřej Brzobohatý drží. Právě se totiž chystá na v pořadí třetí manželství. O ruku požádal svou přítelkyni, moderátorku Danielu Písařovicovou. K zásnubám mělo dojít na jejich nedávné dovolené v exotickém ráji na Maledivách.

"Ano, je to pravda. Zasnoubili se na Maledivách," řekl Blesku zdroj z jejich blízkého okolí. A přestože na informace z osobního života je budoucí nevěsta skoupá, nakonec radostnou zprávu potvrdila i ona. "Ano, zasnoubili jsme se," odpověděla magazínu Život v Česku.

Ondřej pak nedávno sdílel na svém Instagramu zamilovanou fotografii, ke které připsal: "Porušuji zásadu sdílet svůj osobní život na IG. A to z čiré radosti z životního štěstí, které přeju úplně všem. Milujte se! Stojí to sakra za to," vyjádřil své city u momentky z Malediv.

Zatímco Daniela ještě před oltářem nestála, u Ondřeje by šlo o třetí manželský pokus. Ještě před modelkou Taťánou Kuchařovou se jeho ženou stala produkční Johana Indráková, nyní Arletová. Ani jeden z těchto svazků ale nevydržel a ani s jednou ženou neměl děti.