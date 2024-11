Dagmar Patrasová musela vyhledat lékařskou pomoc

Dagmar Patrasová skončila v nemocnici kvůli silným bolestem páteře. Herečka a zpěvačka, která se dlouhodobě potýká s problémy se zády a má za sebou náročnou operaci, podstoupila magnetickou rezonanci a další vyšetření. "Bolesti jsou nesnesitelné, nemohu se ani pohnout," svěřila se Patrasová deníku Blesk. Vyšetření absolvovala v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, ale příčina jejích současných potíží zatím zůstává nejasná.

S bolestmi zad se potýká již mnoho let. Před čtrnácti lety musela dokonce podstoupit vážnou operaci. "Myslela jsem, že to bude jednoduchý zákrok. Odebrali mi štěp z pánve, kterým zpevnili krční obratel. Zpočátku vše vypadalo dobře, ale třetí den mi praskla céva a začala jsem krvácet do hrudníku a plic. Měla jsem pocit, že se udusím. Místo plánovaných pěti dnů jsem v nemocnici zůstala patnáct," svěřila se herečka v minulosti. Problémy s páteří ji přitom trápí už od dětství.