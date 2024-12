"Byli jsme kamarádi," vyvrací Rosák tvrzení, že byli s Merunkou na kordy

„Nevěřím, že tohle někdy Zbyněk vypustil z úst, ať z nás lidé nedělají nepřátele, byli jsme kamarádi,“ řekl rozčarovaně Blesku. Smrt kamaráda ho hodně zasáhla. „Zbyňkova smrt mne doslova a do písmene sejmula. Jsem z toho strašně špatnej, bez nálady a nejradši bych Vánoce posunul,“ řekla zavzpomínal i na jejich poslední setkání. „Bylo to asi před měsícem a půl, no, a co se mi nestalo, potkal jsem Zbyňka, jak venčí pejska. A to už byl tedy opravdu moc špatný, že jsem z toho nespal,“ dodal smutně Rosák.