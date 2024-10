Brzobohatý vypovídal u soudu s Kuchařovou. "Musel jsem brát Neurol," přiznal

K dalšímu přelíčení u soudu ve věci žaloby pro pomluvu, kterou podal hudebník Ondřej Brzobohatý na svoji bývalou manželku Taťánu Kuchařovou, se modelka opět nedostavila. Brzobohatý však přítomný jako obvykle byl a tentokrát usedl i na lavici svědků. Žalobu podal poté, co podle jeho tvrzení Kuchařová do médií dodala znění církevní žaloby, pomocí které se domáhá anulace jejich sňatku. V té popisuje mimo jiné jeho zálibu v drag queen (převlékání se za ženu) jako úchylku a zpochybňuje jeho sexuální orientaci.

"Myslel jsem, že církevní rozvod je formalitou, ale pak jsem obdržel církevní žalobu. Vůbec jsem nevěděl, že dostanu nějakou církevní žalobu. Byla to snůška lží a pomluv a došlo mi, že je to výsledek zhrzenosti a toho, kam jsme se v našem vztahu dostali," vypověděl u soudu Brzobohatý.

"Taťána Kuchařová mi řekla, že pokud se s ní rozvedu, tak mě zničí. Věděl jsem, jak dokáže být mstivá, čili jsem se obával toho, jakým způsobem bude zneužita církevní žaloba. Navrhl jsem jí tedy jiný způsob anulace manželství, ale s tím nesouhlasila," popsal hudebník, že se snažil jejich manželství ukončit důstojně.

Podle něj ho také jeho bývalá žena obvinila, že za zveřejnění informací o jeho zálibě v převlékání se za ženu je zodpovědný on sám, když poskytl rozhovor deníku Blesk. Ten však Brzobohatý dal až v okamžiku, kdy ho redaktor kontaktoval s tím, že text žaloby má redakce k dispozici. "Taťána mi řekla, že si za to můžu sám, že kdybych nedal předmětný rozhovor, tak se nic nestalo, ale to je lež, to ona tento dokument poskytla médiím," je si jistý hudebník.

Soudci také popsal, jaký dopad na něj tyto události měly. "Musel jsem začít brát Lexaurin a Neurol na uklidnění, prošel jsem několika terapiemi a léky jsem bral několik měsíců," řekl Brzobohatý. O svém koníčku chtěl časem veřejnost informovat tak nebo tak, pouze by však zvolil jinou formu, než k jaké byl donucen. "Svou zálibu v dragu jsem chtěl časem zveřejnit sám a vyjít s tím například během koncertu či v rámci nějaké umělecké prezentace v showbyznysu. Věřím tomu, že v demokratickém systému má každý právo zveřejnit o sobě informace takové povahy sám, a ne aby to udělal někdo za něj."

Další líčení bylo stanoveno na 27. listopadu s tím, že tentokrát by mělo dojít na svědeckou výpověď Kuchařové. Soudce také upozornil, že pokud se ani tentokrát nedostaví, bude to muset ve svém rozhodnutí zohlednit.