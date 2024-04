"Občas je drama queen," říká o manželovi Daniela Brzobohatá

"Už od začátku jsem dokázala identifikovat některé věci, u kterých jsem si říkala, že by mi mohly vadit. Ale pak jsem si řekla, jestli je to pro život tak důležitý," rozpovídala se o manželském soužití s hudebním skladatelem Ondřejem Brzobohatým moderátorka Daniela Brzobohatá v podcastu Bubliny. A prozradila, že její muž je "občas trochu hysterický".

Největší třenice podle Daniely u nich vznikají proto, že ona je typ, který se odmítá hádat. Zatímco Ondřej si veškeré nejasnosti potřebuje vyjasnit okamžitě. "On má ještě takovou vlastnost, že se dokáže ‘samonaštvat’, protože já nemám ráda hádky, a když mám pocit, že bych řekla, co by mě za deset minut mrzelo, tak radši mlčím, a jak má proti sobě tu mlčící Danielu, tak se dokáže sám vytočit. On tohle ‘drama queen’ má, ale neznám umělce, který by to tak neměl," řekla se smíchem Brzobohatá s tím, že doufá, že se na ni manžel nebude zlobit, pokud podcast někdy uslyší.

Brzobohatá ale nezapomněla doplnit, že na partnerovi velmi obdivuje jeho schopnost sebereflexe. "Za hodinu přijde a omluví se, že to přehnal," dodala uznale moderátorka, která si momentálně užívá pracovní pauzu. K té přistoupila proto, že ji dohnalo zběsilé pracovní tempo a tělo si prostě řeklo o odpočinek. Právě v tom jí pomáhá povaha jejího muže. "Učí mě být daleko víc spontánní. A já zase jeho, aby toho bohémství nebylo moc," uzavřela s úsměvem.