"Tento muž nepatří do její života." O majetek Spearsové se už nebude starat její otec

Soudce vyhověl žádosti Britney Spearsové o vyloučení jejího otce jako opatrovníka. James Spears třináct let spravoval její majetek a měl kontrolu také nad jejím životem.

Americká zpěvačka bude poprvé od roku 2008 bez dohledu svého otce, rozhodl soud v Los Angeles. Ve středečním slyšení soudkyně Brenda Pennyová vyhověla návrhu právníka Spearsové. Suspendovala 69letého Jamese Spearse z funkce opatrovníka jejího majetku ve výši 60 milionů dolarů.

"Tento muž nepatří do jejího života. Prosím, vyslechněte si prosbu mé klientky," prohlásil u soudu Matthew S. Rosengart, který je zpěvaččiným právníkem od července tohoto roku. Po vyslechnutí obou stran soudkyně rozhodla, že je vyloučení Jamese Spearse v nejlepším zájmu jeho dcery. "Současná situace není udržitelná," vyhodnotila Pennyová.

Soud vyslyšel také její žádosti o jmenování dočasného opatrovníka, kterým ustanovil Johna Zabela. Kalifornský konzultant je podle profilu na stránce LinkedIn majitelem firmy Media Finance Structures poskytující finanční poradenství projektům v zábavním průmyslu. Firma spolupracuje se společnostmi jako Paramount, Sony a Lionsgate.

Na začátku září James Spears vyplnil dokumenty k ukončení třináctiletého opatrovnictví své dcery. Uvedl, že jeho dcera „má právo, aby tento soud teď vážně zvážil, zda je opatrovnictví dále nutné“. Její záležitosti měl pod kontrolou od roku 2008, kdy byla hospitalizována v psychiatrické léčebně.

Zpěvačka o zrušení nuceného opatrovnictví usilovala několik měsíců. Svého otce obvinila z toho, že jí nedovolil vdát se, mít dítě, nutil ji brát léky či vystupovat proti její vůli.

O sporu Spearsové s jejím otcem vznikly dva dokumenty. Na začátku tohoto roku měl premiéru snímek Framing Britney Spears (v češtině jako Osvoboďte Britney Spears) z produkce The New York Times a 28. října film z produkce Netflixu Britney vs. Spears. Oba dva dokumenty se dívají na problematiku opatrovnictví a na to, jakým způsobem se zpěvačkou během její kariéry zacházela média. Druhý projekt zahraniční média kritizují za to, že parazituje na těžkém osudu Spearsové.

Mohlo by vás zajímat: Nový dokument ukazuje, jak Britney Spearsovou zničila média i vztah s Timberlakem