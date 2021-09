Další přelom v životě Spearsové. Její otec vyplnil dokumenty k ukončení opatrovnictví

Otec americké zpěvačky Britney Spearsové Jamie Spears u losangelského soudu vyplnil dokumenty k ukončení třináctiletého opatrovnictví své dcery. Spravoval její majetek a měl kontrolu také nad jejím životem.

Devětašedesátiletý Spears měl pod kontrolou záležitosti své dcery od roku 2008, kdy byla hospitalizována v psychiatrické léčebně. Zpěvačka o zrušení nuceného opatrovnictví usilovala několik měsíců. Svého otce obvinila z toho, že jí nedovolil vdát se, mít dítě, nutil ji brát léky či vystupovat proti její vůli.

Správy zpěvaččina majetku se Jack Spears vzdal v dokumentech, které byly v srpnu podány u soudu. V úterý v Los Angeles vyplnil potřebnou legislativu. Spears uvedl, že jeho dcera „má právo, aby tento soud teď vážně zvážil, zda je opatrovnictví dále nutné“.

Vyplnění soudního spisu přichází dva měsíce poté, co zpěvačka u soudu požádala o okamžité zrušení správy jejím otcem a podala šokující svědectví, když jejich vztah popsala jako zneužívání.

"Nedávné události vznesly otázku, zda došlo ke změně okolností a opatrovnictví již není nutné. Paní Spearsová uvedla, že chce zpět získat kontrolu nad svým životem,“ stojí v podání předloženém v úterý u vrchního soudu s tím, že se popová hvězda chce starat o své vlastní zdraví i finance.

„A jak pan Spears zmiňoval stále dokola, jediné, co chce, je pro svou dceru udělat to nejlepší. Věří, že pokud jeho dcera míní, že se dokáže postarat o svůj život, měla by dostat šanci," píše se v oficiálním dokumentu.

