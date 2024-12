Bookmakeři tipují: Vondráčková ze StarDance vyletí i napodruhé

Ptáčková boduje

Popularita Martiny Ptáčkové přináší do soutěže StarDance nečekané zvraty. „Největší otázkou StarDance je, kam až sahá popularita Martiny Ptáčkové a Dominika Vodičky. Že by mohli ‚na fanoušky‘ porazit i Vondráčkovou, to se nečekalo a pár, kterému se nedávalo mnoho šancí, najednou klepe na bránu finále. Docela rozumím těm, kteří v tom letošním blázinci kvůli pěkné případné výhře nyní zkoušejí tipnout vyřazení Dancingerové,“ uvedl expert Fortuny Roman Kovařík v tiskové zprávě, kterou získal server eXtra.cz. „Optikou Instagramu za Vondráčkovou může zabojovat přes 180 tisíc sledujících, Vodička s téměř 170 tisíci příliš nezaostává, což ale neplatí o Dancingerové (67 tisíc). Ta tak musí spoléhat na to, že dokázala získat nové vlastní publikum, tak jako loni Darja Pavlovičová. Spolehnout se ale letos nedá vůbec na nic,“ doplňuje Kovařík.