"Pro dceru nejsem trapná," pochvaluje si herečka Jana Bernášková

„Já se vždycky přijdu ukázat a říkám: Tak co, Justý, můžu? A ona: No, tak to v žádném případě, to vůbec! Já to pak vždycky musím překombinovat, pak se u toho začnu potit, tak se mnou jde, vybírá v té skříni a radí mi. Ona sama se obléká moc hezky,“ prozradila Bernášková pro iDnes s tím, že jí dcera pomáhá i s líčením. „Naučila mě spoustu hezkých triků a taková ta světýlka – různá rozjasňovadla a tvářenky. V tom je skvělá.“