S tímto svěžím účesem se poprvé objevila na speciální projekci svého nového filmu The Last Showgirl v Hollywoodu. V připravovaném filmu Pamela ztvárňuje tanečnici Shelley, která se ocitá na životní křižovatce poté, co podnik, kde třicet let vystupovala, ukončí svou činnost. Role jí vynesla dosud nejlepší recenze její herecké kariéry. Účes jí dodal mladistvý a svěží vzhled. Bohužel, na fotografiích působila herečka zasmušile a úsměvy tentokrát šetřila.