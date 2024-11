"Barbie" Margot Robbie porodila své první dítě

Australskou herečku Margot Robbie s těhotenským bříškem zachytily fotoaparáty během léta na prázdninách v Itálii. Poté se i s manželem, britským filmovým produkčním Tomem Ackerleym (spolu na snímku), ukázali i na několika červených kobercích.

Přes víkend pronikla do médií zpráva, že se dvojice dočkala narození svého prvního dítěte. Podle některých zdrojů k porodu mělo dojít již 17. října. Má to být chlapeček, ale jeho jméno zatím šťastní rodiče neprozradili. "Všichni jsou v pořádku," informoval zdroj z okolí slavného páru.

Robbie a Ackerley se seznámili během natáčení filmu Suite Française v roce 2013. Nebyla to okamžitá láska, vztah se rozvinul z dlouhodobého přátelství. Ještě než si spolu něco začali, vnímala herečka samu sebe jako "ultimátní single holku". Přitom k Ackerleymu už nějakou dobu chovala náklonnost.

"Z představy vztahu se mi chtělo zvracet. A pak to na mě přišlo. Byli jsme přátelé tak dlouho. Vždy jsem ho milovala, ale říkala jsem si: 'On by mě nikdy nemiloval, nepokaz to, Margot. Nebuď hloupá a neříkej mu, že ho máš ráda'," vzpomínala. "Pak se to stalo a já si říkala: 'Samozřejmě že jsme spolu. Dává to všechno smysl, jako ještě nikdy nic smysl nedávalo'."