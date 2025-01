"Bála jsem se o život," říká o obtěžování ve vlaku dcera Ivy Kubelkové Natálie

„Vždycky jsem byla ta, která zalezla do kupé, zavřela a zatáhla závěsy, aby tam nikdo nepřišel. Jednomu muži se tam ale podařilo proklouznout, aniž by roztáhl závěsy, takže dovnitř nebylo vidět,“ začala své vyprávění Jirásková. „Seděla jsem u okna a on seděl naproti u dveří. Začal si sahat do kalhot, vytáhl si přirození a rukou si to začal dělat. U toho na mě koukal. Navíc natáhl nohy na druhou sedačku, abych nemohla odejít. Strnula jsem hrůzou a nebyla schopna nic udělat,“ říká dcera modelky Ivy Kubelkové.