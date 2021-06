"Užili jsme si to a bylo to pro dobrou věc." Anistonová promluvila o vztahu s Pittem

Jeden z nejznámějších a nejmilovanějších hollywoodských párů je fanoušky bedlivě sledovaný už od roku 1994, kdy se poprvé setkali díky svým spřáteleným manažerům.

V roce 2000 následovala svatba, o pět let později došlo k rozvodu. Od té doby si všichni přejí, aby se k sobě zase vrátili. "Jsme kámoši, přátelé. A jsme v kontaktu," přiznala Anistonová v show Howarda Sterna na rádiu SiriusXM. Že spolu i přes rozvod vycházejí, jsme se mohli přesvědčit minulý rok na červeném koberci SAG Awards, kde si vyměnili sérii vřelých úsměvů a objetí.

V rozhovoru Anistonová zavzpomínala na společné živé čtení osmdesátkového hitu Zlaté časy na Ridgemont High pro charitativní účely. "Byla to zábava, nebylo to ani trochu divné, možná jen pro lidi, co se dívali a chtěli to tak vidět nebo předpokládali, že na tom něco divného bude. Užili jsme si to a bylo to pro dobrou věc," dodala.

Oba herci jsou nyní single. Anistonová byla dva roky vdaná za režiséra a herce Justina Therouxe, Pitt zkoušel druhé manželství s herečkou Angelinou Jolie. Ta zažádala o rozvod po dvou letech manželství. "Rozhodnutí jsem učinila pro zdraví celé rodiny," okomentovala tehdy svoje rozhodnutí herečka.

"Ó můj bože, já nevím," řekla Anistonová na otázku serveru People, zda by znovu vdala. Herečka podle serveru doufá, že si najde partnera a bude žít hezký život. Oblíbené on-line seznamování ale odmítá. "Absolutně ne. Budu se držet běžných způsobů seznamování." Nyní je podle svých slov šťastná. "Mám práci, kterou miluji. Mám v životě lidi, kteří jsou pro mě vším, a mám krásné psy," dodala.