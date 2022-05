Amber Heardová přinesla k soudu kompromitující fotky exmanžela Johnnyho Deppa

Bývalý manželé zamířili k soudu poté, co Johnny Depp zažaloval Amber Heardovou pro pomluvu a požaduje po ní odškodnění ve výši padesáti milionů dolarů, tedy v přepočtu miliardu korun. Předmětem sporu je článek, který Heardová napsala pro deník Washington Post a ve kterém se označila jako oběť domácího násilí. Depp tvrdí, že tím ukázala na něj, což mu poškodilo kariéru.

Po Deppově výpovědi promluvila i Heardová, která u soudu uvedla, že v jejich manželství působily velké problémy alkohol a drogy, které její bývalý choť užíval. "Buď si to nepamatoval, nebo to popíral. Nebyl nikdo, kdo by mě podpořil. Byl tam jen on a jeho zaměstnanci, kteří se o něj starali, proti mému slovu. Tak jsem začala fotit, abych mohla říct: 'Podívej, tohle se stalo,'" řekla Heardová, která soudu předložila několik fotografií, na kterých Depp například leží na zemi v hotelovém pokoji.

Další snímek údajně pochází z roku 2013, kdy měl slavný herec brát drogy několik dní v kuse. "Nejedl, skoro nespal, jen bral kokain a pil celý den. Takhle to šlo nějaký čas a pak se zhroutil. Bylo mu špatně, omdlel a pak mu bylo mizerně. Po takovém incidentu pak často následovalo období střízlivosti," popsala Heardová.

Herečka vylíčila i okamžiky, kdy ji prý kvůli drogám Depp napadl a obvinil ji, že mu kokain ukradla. "Křičel na mě, tak jsem odešla do ložnice. Přišel a něco hledal. Ptal se mě, kde to je a jak dlouho jsem to schovávala. Nevěděla jsem, o čem mluví. On na to: 'Víš dobře, o čem mluvím, buď ke mně upřímná, kde to schováváš?' Začal mě prohledávat, pak mi roztrhl šaty. Sahal mi na prsa, dotýkal se mých stehen, strhal ze mě spodní prádlo a začal mě uvnitř prohledávat. Říkal, že hledá svůj kokain, svůj koks," popsala Heardová s pláčem.

Právní tým Johnnyho Deppa ale tvrdí, že jsou všechna obvinění smyšlená a skutečnou obětí domácího násilí byl právě Depp.