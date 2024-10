Onemocněla v pětadvaceti. "Rakovina prsu mě naučila říkat ne," tvrdí Nikol

Nikol - rakovina znamenala konec "hodné holky"

Nikol onemocněla dva měsíce po svých 25. narozeninách. Samovyšetřením si v prsu nahmatala bulku a jen díky tomu byl její nádor zachycen včas. Ve svém mladém věku toužila najít životního partnera a založit rodinu. Horizont pěti let hormonální léčby byl pro ni hodně dlouhý a bála se, že jí může něco utéct. Neuteklo ale nic.

"Před nemocí jsem byla cestovatelská lemra, co cestovala od hotelu k hotelu, ráda jsem objevovala nová místa, ale byla jsem pohodlná. Po léčbě jsem sebrala odvahu a začala jsem cestovat sama. Zabalila si batoh a vyrazila do islandských hor a na celý rok znovu na Nový Zéland," říká v podcastu BELLIS PINK TALKS Nikol.

"Dříve jsem měla syndrom hodné holky, co by se pro druhé rozkrájela. Rakovina prsu mě naučila říci ne. Uvědomila jsem si, že prioritou mého života jsem já. Zkouším nové věci. Díky rakovině a léčbě jsem se naučila žít, užívat si život, který mám," dodává. Kam vedly první kroky Nikol po ukončení onkologické léčby? Jaké změny v životě jí tato zkušenost přinesla a co našla při své druhé cestě na Nový Zéland? Poslechněte si inspirativní příběh Nikol o dobrodružném cestování a hledání životní lásky po léčbě rakoviny prsu.

Nikol Zámečníková - Bellis | Video: Bellis Pink Talks

Moniku zachránila preventivní prohlídka

Monika rakovinou prsu onemocněla v jednatřiceti. Do té doby se velmi aktivně věnovala bojovým sportům, tělocvična byla jejím druhým domovem. O samovyšetření neměla ani páru, nikdy si jej neprováděla - život jí zachránila teprve preventivní prohlídka.

I když byly první výsledky naprosto v pořádku, po dvou a půl letech se vše změnilo. Monice lékaři našli cystu, ze které se vyklubal nádor. O tom, jak jí diagnóza změnila život, o plastické rekonstrukci, tetování bradavky, ale také o tom, jak je těžké rozhodnout se, zda po náročné léčbě mít nebo nemít dítě, se Monika rozpovídala v dalším díle BELLIS PINK TALKS.

Bellisky - Monika | Video: Bellis

Bellisky a jejich poslání

Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu se zaměřují na pomoc a podporu pacientkám v produktivním věku, které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Pořádají pro ženy s rakovinou prsu, jejich blízké a děti odborné a podpůrné projekty a akce. Věnují se prevenci rakoviny prsu, pořádají workshopy samovyšetření prsu. Vydaly knihu Nejsi na to sama - průvodce rakovinou prsu a pravidelně jim vychází podcasty o rakovině prsu Bellis Pink Talks.

Jejich posláním je být tady pro každou ženu, kterou potká onemocnění rakoviny prsu a potřebuje pomoc. Jejich přáním je provést ji celým procesem léčby a být jí nápomocné pro uzdravení nejen těla, ale hlavně duše.