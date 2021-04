Alžběta II. bude vládnout až do smrti, odchod prince Philipa ustojí, říká historik

Před časem jsme se bavili o tom, že životy prince Philipa a královny Alžběty II. jsou spolu natolik provázané, že případné princovo úmrtí bude mít pro královnu fatální důsledky. Královna pak pár dní po jeho skonu prohlásila, že po smrti manžela zůstalo v jejím životě ohromné prázdno. Ustojí to podle vás?

Královna Alžběta je silná žena. Její výchova byla od dětství směřována k tomu, aby nedávala na veřejnosti najevo své city. To ovšem neznamená, že by byla necitelná či necitlivá. Je tomu právě naopak. Svou lásku k princi Philipovi demonstrovala královna například tím, že v posledních hodinách princova života respektovala manželovo přání zemřít doma ve Windsoru ve své vlastní posteli. Přestože by převozem do nemocnice prodloužila manželův život o pár hodin či dnů, podřídila se přání svého celoživotního partnera a nechala jej odejít v pokoji. Už tímto svým činem prokázala obrovskou sílu vůle. Domnívám se proto, že akceptováním nevratného stavu nalezne královna vnitřní harmonii a půjde, stejně jako mnohokrát v životě, dál.

Lze očekávat, že královna nechá na počest prince Philipa pojmenovat nějakou budovu nebo nechá něco nového vystavět, podobně jako královna Viktorie nechala vystavět princi Albertovi Royal Albert Hall?

Pokud k tomu nebude vyzvána přímo veřejností nebo některou z organizací či občanských iniciativ, které princ podporoval, sama podobnou aktivitu s ohledem na princovu povahu jistě iniciovat nebude. Princ Philip nebyl z těch osobností, které by bažily po poctách a uznáních tohoto typu. Byl to veskrze přímý člověk, kterému postačilo prosté potřesení rukou nebo poklepání na rameno.

Pohřeb prince Philipa byl naplánován dlouhé roky dopředu, většina z plánovaných věcí se ale kvůli koronaviru neuskutečnila. Lze očekávat, že až pandemie pomine, uskuteční se podle vás dodatečně nějaké oficiality?

Princův pohřeb byl plánován a precizován roky dopředu. Koronavirová situace bohužel osekala oficiality na minimum a neumožnila tak rozloučit se s princem-manželem tradičním způsobem. Rodina se tedy snažila zakomponovat do posledního rozloučení řadu symbolů a gest, které budou na princův život a práci odkazovat. Je možné, že se po odeznění pandemie uskuteční vzpomínková mše, druhý pohřeb však jistě organizován nebude.

Může pohřeb prince Philipa sloužit jako událost, při které se rodina zase stmelí po skandálech v posledních dvou letech?

Kromě Harryho a Meghan vystupují ostatní Windsorové jednotně jako jeden muž. Členové rodiny táhnou za jeden provaz a vzájemně se podporují. Vážnější spory mezi sebou nemají, a pokud se nějaké osobní antipatie vyskytují, rozhodně je neventilují na veřejnosti.

A co tradiční oslavy královniných narozenin, myslíte, že letos budou?

Princovo úmrtí přišlo v tomto smyslu v době příprav královniných půlkulatých narozenin, pakliže je vůbec možno o odchodu ze života takto hovořit, ve značně nevhodný okamžik. Královna již podobně nepříjemnou situaci zažila na jaře 2002 v době blížícího se 50. výročí vlády, když krátce po sobě přišla o sestru a matku. I přes tyto více než smutné události v rodině proběhly oslavy zlatého jubilea podle programu. Panovnice v těchto případech osobní smutek odkládá a společně s ostatními slaví události, které národ stmelují.

O Velikonocích vydal Buckinghamský palác oficiální fotku, na které je královna pouze s princem Charlesem. Lze to brát jako náznak předání části kompetencí na následníka trůnu?

Přestože se v kuloárech hovořilo o možném delegování pravomocí na korunního prince v době oslav královniných 95. narozenin, domnívám se však, že fotografie z velikonoční procházky neměla rozhodně k tomu kroku veřejnost upozorňovat. Královnu navštěvují pravidelně všechny děti. Setkání s korunním princem Charlesem bylo jednou z mála příležitostí vyrazit do okolí zámku a nechat se vyfotografovat. Více bych za tím nehledal.

Před pár lety se diskutovalo o tom, že Alžběta II. by se v 95 letech mohla vzdát aktivní úlohy královny a dát více pravomocí princi Charlesovi. Stane se to podle vás?

Panovnicí bude Alžběta II. určitě až do své smrti. Už před lety totiž prohlásila, že britští králové do důchodu nechodí. Na rozdíl od jiných veličenstev je úloha britského vladaře propojena s nejvyšší funkcí v rámci anglikánské církve, která s abdikací v tradičním slova smyslu nepočítá. Současně by to byla škoda, protože královna láme každý rok nové a nové rekordy spojené se svou vládou. Pokud se královna ve zdraví dožije roku 2024, stane se po dvaasedmdesáti letech vlády nejdéle doložitelným vládnoucím panovníkem světa (dosud je nejdéle vládnoucím panovníkem v dějinách Ludvík XIV. Alžběta II. vládne nyní 69 let, pozn. red.).

Domnívám se tedy, že se královna svého úřadu nevzdá, pouze deleguje část svých pravomocí na korunního prince Charlese. Předáním kompetencí se korunní princ nenásilně seznamuje s úkoly panovníka a faktické předání moci pak bude mnohem jednodušší. Zapojením korunního prince do plnění přímých úkolů panovníka bude ukojena ješitnost prince Charlese jako nejdéle čekajícího následníka trůnu a ještě bude mít pozitivní vliv na jeho rozhled a zkušenosti.

Princi Charlesovi je 72 let, myslíte si, že má vůbec šanci stát se králem? Nebude jím rovnou jeho syn, princ William?

Pokud bude princ Charles fyzicky a duševně v pořádku, což zatím je, zůstane následnictví zachováno v současné podobě a stane se budoucím britským králem. A pokud zdědí dlouhověkost po svých rodičích, můžeme se dočkat i dlouhé vlády krále Karla III. I Williamovi by prospělo, aby žil co nejdéle tzv. normální život.

S postupujícím stářím královny Alžběty II. se diskutuje také o budoucí existenci Commonwealthu. Přežije britské společenství národů i po smrti královny?

Britské společenství národů doznalo po svém vzniku ve 20. století řadu podstatných změn. V současné podobě představuje svorník všeho osobnost královny Alžběty II., která zaslíbila celý svůj život obyvatelům a zemím někdejšího britského impéria. Podle prohlášení některých zemí, jako například Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a dalších, se domnívám, že se odchodem královny Alžběty uzavře jedna velká kapitola Společenství. Představitelé zemí Commonwealthu vnímají touhu svých obyvatel po samostatnosti. Dosti citlivě také vnímají excesy, ke kterým patřilo i nedávné televizní vystoupení vévody a vévodkyně ze Sussexu. Podle všech indicií se po smrti Alžběty II. hlavní země politicky osamostatní a Společenství se promění ve svazek hospodářsky provázaných zemí.

Princ William je na svou budoucí roli krále připravován odmalička a zejména poslední roky se zdá, že dostává i více povinností. Jeho rodina je navíc velmi oblíbená, měl by tedy šanci na to udržet Commonwealth?

Otázka budoucnosti Commonwealthu je již dle mého názoru dávno vyřešena. Princ William nemůže svými životními zkušenostmi konkurovat královně, která svůj vztah ke Společenství definovala již svým projevem z Jihoafrické republiky předneseným u příležitosti dne plnoletosti. Královna se od svých jednadvaceti let cítí zodpovědná za každého občana Společenství. Během své dlouhé vlády sváděla boje zejména s premiérkou Margaret Thatcherovou, jejíž ekonomický pohled na země Společenství se neslučoval s královninou vizí spokojených členů široké imperiální rodiny.

Také vztah korunního prince Charlese k zemím Společenství se od královnina liší. Princ sice po matce převzal předsednictví Společenství, ale nikdy nepodnikal tak zásadní zámořské cesty jako kdysi jeho matka. A William už vůbec ne. Princ William založil šťastnou rodinu, kterou královský management mistrně využívá ke své propagaci. Jako tradicionalista je obhájcem klasického modelu monarchie s konstitučním panovníkem v čele, ale nebrání se v součinnosti se svou výchovou a modernizačními trendy přiblížit monarchii současnému životu.

Může se změnit role prince Harryho a jeho ženy Meghan v případě, že se William stane králem? Vrátil by se podle vás do Británie?

Je otázka, jak se bude dále vyvíjet manželství prince Harryho a vévodkyně Meghan. Pokud se nic nezmění, stane se z nich novodobý vévoda a vévodkyně z Windsoru (britský král Edward VIII., který abdikoval, a jeho žena Wallis Simpsonová, pozn. red.), na které nebude nikdo čekat s otevřenou náručí. Každým svým činem se od královské rodiny vzdalují a stávají se pro její členy neakceptovatelnými partnery. Jejich život bude na rozdíl od prince Williama a jeho blízkých svázán s médii a zábavním průmyslem, což jsou oblasti, které členové královské rodiny rozhodně nevyhledávají.

Poslední rok až dva britskou královskou rodinou otřáslo hned několik skandálů. Nemůže to rodině ublížit a narušit důvěru Britů v existenci monarchie?

Situace by byla mnohem horší, kdyby se skandály týkaly přímo osob, které skrze dynastii reprezentují samotnou instituci britské monarchie. Královna Alžběta, korunní princ Charles i rodina prince Williama představují záruku spolehlivosti a důvěry. Královna i její bezprostřední okolí se těší přízni Britů a z krize, do které je uvrhl rozhovor vévody a vévodkyně ze Sussexu, vyšli ještě více stmeleni a posíleni.