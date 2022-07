Když už pít, tak s kamarády. Pití o samotě a v mladém věku zvyšuje riziko alkoholismu

"Výsledky naší studie ukazují, že bychom se neměli mladých lidí ptát jen na to, jak často a kolik toho vypijí, ale také se tázat na to, zda pijí o samotě, nebo s přáteli. Tak můžeme identifikovat, jestli je jejich chování rizikové," říká vedoucí nové studie Kasey Creswellová a profesorka psychologie na Univerzitě Carnegieho-Mellonových v Pittsburghu. "Pití o samotě nám říká docela hodně o budoucím nebezpečí vzniku alkoholismu," upozorňuje na výsledky sedmnáctiletého zkoumání.

Creswellová se svým týmem analyzovala data z probíhající studie Monitoring the Future, která sleduje 4500 dospívajících a zabývá se chováním, postoji a hodnotami amerických studentů středních škol, vysokoškolských studentů a mladých dospělých. Ti byli dotazováni na své návyky ohledně pití během studia na střední škole, pak ve věku 22 a 23 let a následně ve věku 35 let.

Pětatřicetiletý piják samotář rovná se pětatřicetiprocentní riziko

Výsledky ukázaly, že u jedinců, kteří na střední škole pili bez přítomnosti ostatních, riziko alkoholismu ve věku 35 let narostlo o 35 procent. A to především u žen. "Pravděpodobnost závislosti na alkoholu byla v pětatřiceti letech o 86 procent vyšší u žen. U mužů to bylo pouze osm procent," uvádí Creswellová.

Čtvrtina čerstvě plnoletých a 40 procent popíjejících dospělých kolem 23 let uvedlo, že alkoholu holdovali o samotě.

Pití o samotě kolem dvacátého roku věku pak zvyšovalo risk alkoholismu o 60 procent oproti lidem, kteří se skleničkou trávili raději čas ve společnosti. V tomto případě nebyl zaznamenán žádný rozdíl mezi muži a ženami.

"Nadměrná konzumace alkoholu a jeho frekvence v mladém věku jsou dobře známé rizikové faktory. Teď se k nim přidává také pití o samotě," uzavírá Creswellová.

