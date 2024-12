LEGO figurky ve světě fantazie i přírody. Fotky tohoto umělce obletěly svět

Výzva pro LEGO

Bryan zahájil projekt na Instagramu s názvem „Posting my LEGO photography until LEGO comments“. Každý den zveřejňoval nový snímek, dokud oficiální LEGO účet nezareaguje. Pouhý čtvrtý den mu komentoval příspěvek oficiální účet LEGO France, což ho nejen potěšilo, ale také motivovalo k dalšímu tvoření. Mosheimovy fotografie obsahují například postavy z Pána prstenů na jejich výpravě do Mordoru nebo Darth Vadera se Stormtroopery na lesním měsíci Endor. Tyto ikonické scény jsou zasazené do reálných míst na Novém Zélandu – od mechových porostů až po dramatická pohoří. Jeho práce je kombinací filmových inspirací a okouzlujících novozélandských krajin.

Bryanovy fotografie získaly uznání nejen od fanoušků LEGO, ale také od médií a fotografických platforem po celém světě. Svou kreativitou dokazuje, že i malé plastové figurky mohou vyprávět velké příběhy a přinést radost. Jeho projekt je připomínkou toho, že i zdánlivě dětské záliby mohou inspirovat k uměleckým dílům, a také důkazem, že kreativita nezná hranic, a že s trochou hravosti a odvahou se experimentovat může vzniknout něco naprosto jedinečného.

