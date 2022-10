To je móda, napsala. Outfity Jessicy Fletcherové stále udávají styl detektivek

Nedávno zesnulá Angela Lansburyová sice za svůj život ztvárnila stovky rolí, mezi její nejznámější ale patří především všetečná autorka detektivek a amatérská vyšetřovatelka Jessica Fletcherová. Ze seriálu se za uplynulých 38 let stal fenomén a hlavní postava inspirovala další tvůrce detektivních seriálů. Uvolněný a nadčasový styl zvědavé autorky románů dnes kopírují i další ženské hrdinky detektivních seriálů.

Během více než dvou stovek dílů se Fletcherová objevuje v saku s ramenními vycpávkami, košilích, svetrech a s velkými brýlemi.

Podle Lisy Dresnerové ze soukromé newyorské univerzity Hofstra zaujala Jessica Fletcherová mužské i ženské publikum a nepotýká se se sexismem. "Je to velmi uklidňující a desexualizovaná postava," cituje britský zpravodajský web The Guardian autorku knihy Ženské detektivky v literatuře, filmu a populární kultuře.

Žádné sexy úbory

Na rozdíl od svých předchůdkyň hlavní hrdinka seriálu To je vražda, napsala nenosí upnuté sexy košile nebo superhrdinské úbory. Její outfity jsou naopak nadčasové a pohodlné.

Kostýmní výtvarnice seriálu Eilish Zebrasky v rozhovoru pro LA Times v roce 1992 uvedla: "Angela ve svém věku nemusí nic dokazovat. Ale nezašla bych tak daleko, abych ji oblékla do mužského proužkovaného obleku. Ten by se víc hodil na třicátnici, která začíná podnikat," připomíná britský The Guardian.

Hlavní představitelka Jessicy Fletcherové Angela Lansburyová se v roce 2012 dokonce objevila na obálce uznávaného módního magazínu Gentlewoman.

Dresnerová také tvrdí, že Lansburyová vyšlapala cestičku ostatním ženám, aby se mohly objevit v hlavních rolích detektivek v dalších seriálech, jako je americká série Cagneyová a Laceyová nebo britský seriál Hlavní podezřelý. Se ženami s krátkým sestřihem, v bílém tričku a praktickém pršiplášti se dokázaly sledující divačky daleko lépe ztotožnit.

"Pokud žena profesionálka nosí oblečení, které nezdůrazňuje její tělo, dokáže se s ní identifikovat mnohem více lidí. Přemýšlí o ní jako o skutečné detektivce, ne jako o postavě v oslnivém oblečení, které přitahuje pozornost k jejímu tělu," dodává Dresnerová.

Pletený svetr byl populárnější než seriál samotný

The Guardian připomíná, že v uplynulých dekádách autoři detektivních seriálů vytvořili ženské detektivky s jasně definovaným stylem oblékání, který reflektoval outfity běžné populace. A podle Dresnerové může být velmi inspirativní "vidět někoho, kdo vypadá jako běžná žena, řešit každý zločin, který mu přijde do cesty".

Popularita oblečení hlavních hrdinek někdy dokonce může předčit seriál samotný, jako se to stalo v případě dánského Zločinu. Prodej pleteného svetru značky Guðrun & Guðrun se vzorem inspirovaným Faerskými ostrovy, který nosila inspektorka Sarah Lundová, po několika dílech vyletěl nahoru. Po první sérii jej proto herecká představitelka inspektorky raději odložila.

Autorka britských seriálů Grantchester či Deadwater Fell Daisy Coulamová však tvrdí, že módní styl detektivky Jessicy Fletcherové zřejmě nikdo nikdy nepřekoná: "Dokáže zapadnout v jakékoliv situaci, od oslnivé party po křest knihy."

Mohlo by vás také zajímat: S tou ovcí na hlavě a mým obtloustlým ksichtem nebylo co líčit, vysvětluje herec Novotný proměnu v Jonáka

Spousta lidí si Ivana Jonáka pamatuje, navíc se ta proměna klukům z maskérny povedla, takže asi proto to přilákalo tolik pozornosti, říká herec. | Video: Martin Veselovský