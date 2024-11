Šílené slevy Black Friday jsou tady. Na jaké triky obchodníků si dát pozor?

Černý pátek ve Spojených státech původně označoval den po Dni díkůvzdání, které se oslavuje až v poslední listopadový čtvrtek. Marketingová akce, kterou se obchodníci snaží nalákat zákazníky na co nejnižší ceny, se u nás za poslední léta také těší velké oblibě. Jak to ovšem bývá, ziskuchtiví prodejci si Black Friday rozšířili prakticky na celý měsíc - a samozřejmě, ani s těmi slevami to nevypadá až tak růžově, jak slibují. Na jaké pasti a triky si teda dát pozor?

1. Pozor na falešné slevy

Sliby se slibují, blázni se radují. Češi slevy milují, dokonce i tehdy, když to není zrovna ta nejnižší cena, za kterou lze produkt nakoupit. V Evropě uvedená cena před slevou musí odpovídat nejnižší ceně za posledních 30 dní.

Nenechte se ale tak snadno obelstít a zkontrolujte si vývoj ceny během delšího časového úseku. Pokud uvedená cena před akcí není tou nejnižší za poslední měsíc, lze mluvit o nekalé obchodní praktice. Obchodníci podle zákonů nesmí ceny před slevovou akcí neúměrně navýšit - pokud chováte podezření, že se tak stalo, nahlaste to ČOI.

2. Nepodlehněte nátlaku

Dalším špinavým trikem prodejců jsou různé formy nátlaku typu "zbývají už jen poslední tři kusy" nebo "na zboží se dívá dalších 20 lidí". Také se využívá odpočítávání, kdy možnost zakoupit zboží ve slevě vyprší. S pocity úzkosti a strachu, že člověk propásne příležitost skvěle nakoupit, zacházejí obchody opravdu zdatně. Než začnete panikařit a impulzivně něco koupíte, zodpovězte si základní otázku, jestli tento produkt opravdu nutně potřebujete, resp. chcete, a jestli jej nelze pořídit výhodněji i někde jinde.

3. Nedbejte na ostudu

Že někteří prodejci se opravdu neštítí ničeho, dokládají i praktiky, které jdou ještě dál a přímo své potenciální zákazníky zostuzují, pokud nabízenou slevu nechtějí využít. Objevují se třeba tlačítka s popisem "Ne, jsem hloupý a slevu nechci" - působí to sice na pohled směšně, ale lidská psychika může na takové zesměšňování docela citlivě reagovat. A to i v případě, že tyto ne tak důmyslné manipulace vidí zcela průhledně.

4. Pozor na propad "králičí norou"

Žádného zákazníka nemilují obchody tak moc jak toho impulzivního. Právě u těch, kteří si nákupy chtějí "spravit náladu", je větší šance, že do košíku přibyde položka za položkou. Obchodníci sázejí na to, že neodoláte výhodným nabídkám ani u dalších a dalších produktů, po které jste doopravdy nepřišla - jen jste zkrátka "rozjetá". Sebekontrola je proto velice důležitá. Kupujte jen to, co potřebujete a/nebo opravdu chcete, nenechte se vlákat do propasti, kde nakupujete jen proto, abyste nakupovala.