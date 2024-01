Mikrobioložka: Střevní mikrobiom ovlivňuje náš spánek i úzkostné stavy

V posledních letech slyšíme a čteme o mikrobiomu čím dál častěji. Proč se mu dostává takové pozornosti?

Z několika důvodů. Máme dostupné molekulárně-mikrobiologické metody, které nám umožňují mikrobiom čím dál lépe studovat a navíc poskytují věrohodné výsledky. Tyto metody se na experimentální úrovni objevovaly 20 let, posledních 10 let jsou standardizované a právě v posledních letech se dostávají výsledky prvních výzkumů na veřejnost. Překlápí se do konkrétních řešení a popularizují se.

Potvrzuje zkoumání mikrobiomu, že je strava pro naše zdraví opravdu důležitá?

Určitě. Na druhou stranu ale studie ukazují, že mikrobiom ovlivňují i další faktory. Patří mezi ně například věk nebo způsob porodu a výživa v prvním roce a půl života. Další roli hraje prostředí, ve kterém žijeme - o jaký se jedná kontinent, jaké je tam počasí, zda se jedná o vesnici, nebo město. Mikrobiom se navíc mění také následkem dlouhodobého užívání léků a u žen i během menstruace a menopauzy. Jsou to střípky, které dají dohromady finální skládačku. Nicméně hlavní vliv na střevní mikrobiom má jednoznačně stravování.

Z jakého důvodu se mění mikrobiom během menstruace?

Během menstruace se zvyšuje diverzita vaginálního mikrobiomu a mění se zastoupení laktobacilů. Proč tomu tak je, ještě není zcela objasněné.

Mikrobiom v dětském věku ovlivňuje dospělý život

Takže je v naší moci vlastní mikrobiom formovat?

Určitě. Nemůžeme například ovlivnit způsob porodu a výživy v prvních letech, ale tyto dva faktory stejně v průběhu života ztrácí význam. Zato si můžeme volit, kde žijeme, jakou stravu jíme, jakou používáme kosmetiku, čím uklízíme nebo co dýcháme. Například je potvrzené, že kouření zdravému mikrobiomu škodí.

Jakým způsobem porod a výživa v prvních letech ztrácí význam?

Mikrobiom se postupně vyvíjí a zraje. Nejbouřlivější rozvoj nastává v prvních třech letech života, kdy se pomalu střevo osidluje. Největší změnu ve složení mikrobiomu zaznamenáme po odstavení od mateřského mléka a při zavádění příkrmů. Jakmile jsme dospělí, složení mikrobiomu reflektuje spíš náš aktuální životní styl. Nic to však nemění na tom, že mikrobiom v dětském věku - ovlivněný právě porodem a výživou - nějakým způsobem napomáhal modulovat náš imunitní systém, což se dává do souvislosti například s rozvojem alergií či astmatu. Mikrobiom dětského věku tak má vliv na náš život v dospělosti.

Iva Kotásková Vystudovala obor Mikrobiologie a biotechnologie na PřF Masarykovy univerzity, dizertační práci v oboru Lékařská mikrobiologie a imunologie obhájila na Lékařské fakultě MU.

Působila jako analytik genetické laboratoře a jako výzkumník CEITEC MU a LF MU. Následně pracovala jako výzkumný pracovník Laboratoří analýzy Mikrobiomu RECETOX MU.

V posledním roce působí jako Seniorní vědecký specialista společnosti BioVendor MDx, kde odborně zaštiťuje budování sekvenačního servisu se zaměřením na mikrobiom nejen pro akademická pracoviště.

Získala zkušenosti během studijních pobytů na Waseda University v Tokiu, v Kodani, či Cambridge.

Jaké další věci mikrobiomu škodí?

Určitě je to nadměrné užívání alkoholu. Studie publikovaná v minulém roce ukázala, že konzumace jednoho malého piva u mužů zlepšuje diverzitu mikrobiomu. A je jedno, jestli je alkoholické, nebo ne. Ale jedná se o jedno malé pivo denně, ne tři velká piva. Mikrobiomu také neprospívá sedavý způsob života bez pravidelného pohybu a nevyvážená, málo pestrá strava.

Střídejte přílohy

Jak vypadá pestrá strava?

V pestré stravě výrazně nepřevažuje jedna část jídelníčku, ať už jsou to tuky, vláknina, proteiny neboli maso. Když to velmi zjednoduším, jedná se o tři skupiny, které ovlivňují zastoupení nějaké skupiny bakterií ve střevech. Ve vyváženém jídelníčku jsou zastoupené všechny tři složky, které se navíc snažíme dostávat z různých zdrojů. To například znamená nezískávat vlákninu neustále jen z jednoho typu přílohy.

Studie potvrzují, že mikrobiom a mozek jsou propojené. Jakým způsobem ovlivňuje jídelníček naši psychiku?

Když jíte pestře, dodáváte dostatečně rozmanitou potravu pro bakterie, které žijí ve vašem střevě. Vaše mikrobiota je diverzní, což znamená, že ve střevech máte různé druhy bakterií. Jedná se o komplexní společenství, kdy to, co produkuje jedna bakterie, slouží jako potrava pro jinou bakterii. V ovlivňování nálady a psychiky hrají důležitou roli producenti butyrátů neboli mastných kyselin s krátkými řetězci. Získáváme je právě díky bakteriím ve střevě, které fermentují nestravitelnou vlákninu. Dostáváme ji z ovoce, zeleniny, obilovin nebo také luštěnin. Studie ukazují, že pokud máte dostatek butyrátů, snižuje se riziko rozvoje deprese či úzkostných stavů.

Existují studie, které by zkoumaly vliv zlepšení mikrobiomu na psychiku u pacientů s duševními problémy?

Některé studie testovaly používání probiotik a prebiotik u depresivních pacientů. Nicméně je otázka, co je příčina a co následek. Vztah může být opačný. Tedy ne, že špatně jíte, a tím pádem máte rozkolísanou psychiku, ale trpíte depresí, takže nemáte chuť řešit pestrou stravu. Kromě přínosu butyrátů se mluví také o kyselině GABA (gama-aminomáselné), kterou střevní bakterie produkují a která přispívá k lepšímu spánku a obecně k relaxaci organismu. Získáváme ji ve velké míře díky bakteriím mléčného kvašení. Například laktobacilům a streptokokům, které se přirozeně nachází v potravinách, jako je kvašená zelenina nebo kysané mléčné výrobky. Dnes ji můžete už koupit i v tabletách. A samozřejmě serotonin a zčásti dopamin se také produkuje ve střevech.

Mikrobiom se mění už po měsíci

Jaké potraviny podporují produkci serotoninu?

Pro produkci serotoninu je důležitá aminokyselina tryptofan. Najdeme ji v rybím mase, ořeších, semenech, vajíčku nebo ve špenátu.

Můžete zjednodušeně popsat propojení mozku a mikrobiomu?

Jedná se o obousměrné propojení. Mikrobiom a jeho metabolity se dostávají ze střeva do krevního řečiště a z něho až do nervové soustavy, kde nějakým způsobem působí. A naopak to, co se děje v naší nervové soustavě, ovlivňuje vylučování hormonů a endokrinních látek, které následně ovlivňují mikrobiom a funkci střev. Pokud máte například narušené střevo, kdy se nejčastěji hovoří o syndromu propustného střeva neboli leaky gut, dochází k tomu, že se toxiny a různé látky dostávají přes stěnu střeva až do nervové soustavy výrazně snáz. Bohužel propustné střevo většinou zaznamenáte až v momentě, kdy se vám rozvine nějaká choroba jako kardiovaskulární nebo neurodegenerativní poruchy.

Když změníme styl stravování, za jak dlouho se mikrobiom promění?

Mikrobiom se začne měnit a modulovat po měsíci až třech. Ale musíte ve stravě dál pokračovat. Pokud změnu jídelníčku ukončíte, mikrobiom se může za měsíc navrátit do původního stavu.

