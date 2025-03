Maminčino tajemství: Proč zůstávala v manželství, které už dávno nebylo šťastné?

Vždycky jsem si myslela, že máma a táta tvoří pár jenom ze zvyku. Možná byli kdysi zamilovaní, ale moje vzpomínky na jejich vztah byly spíš plné tichých večeří, napjaté atmosféry a občasných hádek, které nikdy nikam nevedly. Ne, že by na sebe křičeli nebo se hádali o peníze – spíš to bylo takové neustálé napětí, jakoby spolu byli jenom proto, že to tak mělo být.