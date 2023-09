I máma si může plnit sny. Byla manažerkou, teď vyrábí povlečení s motivy českého lesa

"Jako dítě jsem trávila prázdniny na chatě v Říčanech. Každé ráno jsme s dědečkem chodili do lesa na houby, ostružiny nebo byliny. Měla jsem košíček a děda nám vyprávěl různé pohádky a později příběhy. Takhle jsem trávila celé léto a k lesu jsem si vybudovala vztah. Příroda je pro mě největší relax," vyzdvihuje Katka Kapustová v chráněné dílně v Mladé Boleslavi, kde právě šijí její oblíbené a nejprodávanější povlečení se vzorem borůvek.

Borůvkový motiv vymyslela, když s rodinou trávila dovolenou ve Žďárských vrších. "Žili jsme ve staré chalupě s černou kuchyní, pekli jsme si chleba a procházeli jsme se po kopcích plných borůvek. Rovnou z chalupy jsem tehdy volala výtvarnici Evě Válkové, že bych chtěla motiv borůvek zpracovat na povlečení," říká Katka. "Je to jednoduše vzpomínka na dětství. České léto mám neodmyslitelně spojené s borůvkovým koláčem. Žádný akvapark, ale běhání po lese s bandaskou a fialovými pusami," líčí a ukazuje látku, ze které brzy vznikne další kus povlečení značky Lesen.

"Motiv vznikl jako akvarel, ale Eva ho namalovala na karton, proto je lehce zvlněný. Je pro mě důležité, aby bylo vidět, že naše vzory někdo ručně maluje. Aby z nich byl cítit štětec a špinavá paleta od barev," upozorňuje Katka uprostřed dílny, ve které látku zpracovávají celkem čtyři ženy.

Chtěla povlečení s českou přírodou, ne s avokády

Lesen založila před třemi lety a v současné době má v nabídce deset různých motivů. Všechny se vztahují k české přírodě a českému lesu. "Byli jsme v Malé Úpě v hotelu, který měl logo se šiškou. Tehdy jsem si říkala, jak by bylo krásné mít povlečení české výroby s lesními motivy. Když jsem jej sháněla, na žádné takové jsem nenarazila. Buď se mi nezdála kvalita, nebo se mi naopak nelíbil design," vypráví.

Katka se tak rozhodla povlečení podle vlastních představ vyrobit sama. "A když už si ho vytvořím k sobě domů, tak proč ne ve velkém," vzpomíná bývalá manažerka z mediální agentury. "Motivy české přírody jsou příjemné, uklidňující. Myslím, že málokdo z nás chce spát v něčem divokém a barevném. Přišlo mi paradoxní, že se dají sehnat povlečení s avokády, plameňáky a ananasy, ale ne s českou přírodou," uvažuje.

"Chtěla jsem zároveň poukázat na hezkou přírodu, kterou v Česku máme," říká Katka, která první povlečení s motivem čápů nakreslila sama. Pro zpracování dalších motivů volí různé české výtvarníky, jejichž styl se Katce k danému tématu hodí. "Na tomhle povlečení je například osm druhů rostlin, které v lese rostou. Chtěla jsem vystihnout jarní les a všechno, co v něm roste. Kapradí, přesličky, sasanky, pomněnky… Vzor kreslila amatérská výtvarnice, kamarádka mé známé," chlubí se Katka nadšeně dalším kusem povlečení.

U dětí chce rozvíjet smysl pro kvalitu

Povlečení nechává šít v Mladé Boleslavi v chráněné dílně Fokus MB, kde zaměstnávají ženy v invalidním důchodu. "Chtěla jsem dát práci někomu, kdo ji těžko shání," vysvětluje Katka. Chráněná dílna šije sezonně pro dalších osm odběratelů, Lesen je hlavním zákazníkem. "Potřebovali bychom ale více lidí," připouští vedoucí dílny Gabriela Müllerová. "Pracujeme na poloviční směny a zakázky jsou velké. Lidé jdou ale bohužel většinou pracovat do Škodovky," vysvětluje.

Každý měsíc si povlečení na dvojlůžko, jednolůžko nebo dětskou postýlku přes internetové stránky její značky objedná přibližně stovka zájemců. Do obchodů si Lesen těžko hledá cestu kvůli vysokým maržím, které by zvýšily cenu výrobků. "A my především chceme, aby si lidé povlečení mohli koupit," zdůrazňuje Katka, které s vedením Lesenu pomáhají další tři ženy.

Než si založila Lesen, pracovala v mediální agentuře. Na mateřské s prvním dítětem si uvědomila, že by ráda dělala něco "uchopitelného". "Chtěla jsem začít vyrábět nějaký fyzický produkt, na který si budou moct lidé sáhnout a bude jim poskytovat příjemný pocit. Roli v tom sehrály i mé děti. Uvědomila jsem si, že bych ráda dělala práci, která má smysl do budoucna a která bude u mých dětí rozvíjet estetické cítění a smysl pro kvalitu. Sama jsem se v dětství naučila, že i když nebylo moc peněz, tak se kupovaly kvalitní věci, které vydrží desítky let," přibližuje Katka. Svým dětem by zároveň ráda předala myšlenku, že i máma si může plnit sny.

Spojila byznys a výtvarný svět

"Vždycky mě to táhlo k podnikání. Věděla jsem, že se nedokážu věnovat jenom dětem a domácnosti a potřebuju naplnění také jinde. Chtěla jsem dceři a synovi ukázat, že můžou v životě dělat, co chtějí, poslouchat své srdce," říká Katka, kterou i přes vystudovanou ekonomku odmalička přitahovala výtvarná tvorba. "Od uměleckého světa mě trochu odradila rodina. Říkali mi, že v umění nejsou peníze. Ale teď vidím, že se odlišné světy dají spojit. S vystudovanou ekonomkou a zkušenostmi z internetového marketingu nakonec vyrábím a prodávám povlečení s českými motivy," směje se.

I když jí manžel poskytoval finanční jistotu, do značky investovala z vlastních našetřených zdrojů a stanovila si testovací rok, který se vydařil. "Šla jsem pomalými krůčky," směje se žena, která před 15 lety začala jako první v Česku prodávat punčocháče s potiskem značky Muhehe.

"S kamarádkou jsme rády vyráběly trika s potiskem a jednou mě napadlo vytvořit metodou sítotisku i punčocháče s barevným obrázkem. Když jsem je dala na Fler.cz, byly hned vyprodané a mail mi zaplavily žádosti o další kusy," vzpomíná Katka. Dnes punčocháče prodává v deseti obchodech po Česku a na e-shopu.

Dalším důležitým tématem je pro Katku ekologie. "Každá kvalitní věc, která vydrží doma déle než půl roku, má smysl," zmiňuje podnikatelka, která získává kvalitní bavlnu z Pákistánu, vzor tiskne v Moravskoslezském kraji a následně povlečení šije v Mladé Boleslavi. "I když samozřejmě bavlněné látky dovážíme, zpracovávají se a tisknou se v Česku. Je pro nás důležité, aby materiály nelítaly přes celý svět tam a zpátky," vysvětluje.

Na otázku, kolik má sama doma kusů povlečení, odpovídá, že "moc ne". "Dvoje Lesen a dvoje, co mi ještě zůstalo. U nás doma se nevyhazuje. Když se povlečení dostane do fáze, kdy není úplně hezké, jde na chalupu. Ale i tam si plánuju pořídit Lesen, protože právě na chalupě se často inspiruju," uzavírá.

Podívejte se do galerie.