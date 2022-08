Nenašla zkrácený úvazek, tak začala péct chléb. Dnes za ní jezdí z celého Česka

"Hodně lidí vidělo v pandemii dobu temna, nesvobody a strachu o zdraví. Pro mě to bylo období, kdy jsem se konečně rozhodla věřit své intuici a rozjela jsem vlastní živnost," vzpomíná na začátky Blanka Kašpárková.

Původně administrativní pracovnice a překladatelka e-shopu pro polskou firmu se skoku do neznáma bála, riskovat se jí ale vyplatilo. Dnes se jako jedna z mála v Česku živí lektorstvím kváskového pečení, vydává elektronické knihy na pekařská témata a tvoří umělecké chleby na zakázku pod značkou Srdce z kvásku.

"Jsem svobodomyslný bohém a sezení v kanceláři u počítače od osmi do čtyř hodin nebylo nic pro mě. Pomalu mě to ubíjelo a nudilo," říká čtyřiatřicetiletá Blanka, která dala před dvěma lety během lockdownu ze dne na den výpověď. "Když máte navíc dvě malé děti, nechcete je pořád odkládat do školky a hledat hlídání. Byla bych z domu i s dojezdem do práce deset hodin. Půlúvazky na pracovním trhu neexistují, a protože jsem nechtěla být zničený uzlíček nervů v kolotoči práce - děti - domácnost, skočila jsem do vlastního podnikání po hlavě," říká máma čtyřleté Zuzany a tříletého Dominika.

Desítky bochníků skončily v koši

K pečení se dostala díky své mámě před třemi lety, když ji vzala s sebou na kurz. "Vůbec jsem netušila, co mě čeká, o nějakém kvásku jsem v životě neslyšela," vzpomíná Blanka, která chlebu okamžitě propadla. "Zamilovala jsem si ten proces, kdy vám pod rukama roste bochníček jako miminko, o nějž se s láskou staráte," popisuje. Z kurzu si také domů odnesla svůj první kvásek, který dodnes při pečení používá.

Postupně začala sledovat české i zahraniční internetové blogy o kváskování. Než pochopila, jak kvas funguje a co potřebuje, skončily desítky bochníků v koši. "Přála bych si, aby mě v začátcích učil někdo tak, jak to teď dělám já," říká se smíchem. Zlom přišel v momentě, kdy si uvědomila, že kvas je něco jako domácí mazlíček. "Kvas je shluk bakterií mléčného kvašení žijící ve směsi mouky a vody, kde se množí a tím nadzvedávájí těsto. Musíte si kvas hýčkat, aby prosperoval a přinesl vám ty nejlepší výsledky. Pokud nemáte kvas v kondici, nikdy nic kloudného neupečete," říká.

Trefila se do nového trendu

Byly to její kamarádky, které ji ještě před pandemií přemluvily k uspořádání prvního pekařského kurzu. "Najednou se to o něm rozkřiklo a začali mi psát úplně cizí lidé s dotazem, kdy bude další termín," vzpomíná Blanka. Organizuje jak online školení, tak živé kurzy v Příboře u Nového Jičína, na které za ní jezdí lidé z celé České republiky. Často jsou vyprodané několik měsíců dopředu.

"Nejsou to jen maminky na mateřské, které se doma 'nudí', ale také starší, vysoce postavení muži. Rádi si odpočinou a pak se chlubí, že umí upéct chléb. Další skupinou jsou studenti a mladí lidé, kterým záleží na kvalitě jejich stravy," vyjmenovává Kašpárková a potvrzuje, že se svým podnikáním trefila do díry na trhu. "Lidé více dbají na zdravý životní styl a lektorů kváskového pečení je v Česku jen pár," říká.

Domácí pečivo z kvasu a žita je podle ní výživově hodnotné a lépe stravitelné. "A i když na nákladech za chléb tolik neušetříte, nemusíte každý den do obchodu. Nekoupíte tak společně s chlebem a rohlíky potraviny, které vlastně nepotřebujete, čímž ušetříte," dodává žena, která mimo jiné pořádá kurzy pečení bezlepkového chleba.

Umělecký chléb je nový dort

Její podnikání dostalo další rozměr, když ji kamarád umělec požádal, zda by mu na chléb k oslavě otevření jeho ateliéru něco nenapsala. "Dostala jsem jednoduše výzvu: 'Vyzdob mi tvůj báječný chléb.' Chytla jsem se toho a namalovala jsem na něm obraz," popisuje počátky "bread artu" neboli chlebového umění. "Tehdy mě napadlo, že bych mohla chléb také tvarovat a zdobit jako dort. Ozdobně vyřezávat žiletkou, barvit, dělat plastické květy," popisuje pekařka.

Zatímco je bread art v zahraničí známý, v tuzemsku je teprve v začátcích. Blanka tvoří umělecké chleby na zakázku, a spíše než byznysem jsou pro ni koníčkem. Za týden zvládne vytvořit v průměru čtyři, jeden chléb jí trvá v průměru i dva dny. Lidé si je objednávají na narozeniny, svatby nebo výročí. Blanka podotýká, že zájem o její vyzdobené bochníky odráží touhu lidí žít udržitelným životním stylem. "Na takový chléb můžete namalovat cokoliv a navíc jej pak zkonzumujete. Chléb má rád většinou každý, ke klobásce, guláši… Je to taková nová forma dortu," říká Blanka, která na něj už malovala například kapli Cyrila a Metoděje na Radhošti.

Už se nehoní za kariérou

Nejčastěji si od ní klienti objednávají chléb ve tvaru prsou nebo penisu jako vtipný dárek. Blanka cenu nerada prozrazuje a říká, že spíše než aby je prodávala, často své výtvory se známými vyměňuje. "Tak to u nás na vesnici prostě chodí: 'Máš ještě ty výborné okurky? Super, tak já ti za ně upeču chléb,' " směje se Blanka, která nakonec prozradí, že podle náročnosti zdobení se cena bochníku pohybuje do 400 korun.

I když byla od mládí kreativní a ráda malovala, jako pekařku si dříve samu sebe nepředstavovala. "Byla jsem spíše kariéristka, moderní a svobodomyslná žena s mnoha zájmy. Mateřství a pečení toho ale hodně změnilo," říká žena, která se z vlastního uvědomění naučila žít skromně a vypadnout z konzumního kolotoče.

Ve vesnici Lichnov u Nového Jičína, kde se narodila, chová drobná zvířata a pěstuje ovoce a zeleninu. "Nekupuji, ale vyměňuji, opravuji a snažím se žít co nejvíc soběstačný život. Už se nehoním za dokonalou kariérou. Zpomalila jsem životní tempo a začala si konečně užívat každého okamžiku, opravdového života. Dalo by se říci - každé fáze kynutí těsta," uzavírá.

