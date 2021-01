Prožila vrcholnou slávou i deprese. Adele světu ukazuje, že život lze zcela změnit

Dvaatřicetiletá britská zpěvačka Adele po rozchodu se Simonem Koneckim téměř před dvěma lety změnila od základu svůj životní styl a veškerou volnou energii začala věnovat osmiletému synovi a sama sobě - jedna z nejtalentovanějších zpěvaček současnosti se rozhodla proměnit navenek i uvnitř. Před několika dny podepsala se svým manželem rozvodové vyrovnání a od oficiálně nové životní fáze ji dělí už jen podpis soudce.

Téměř dva roky od rozchodu dostáli Adele a Simon Konecki rozvodovému ujednání. Podle US Weekly oblíbená zpěvačka a generální ředitel charitativní organizace Drop4Drop odevzdali 15. ledna soudu dokumenty o rozdělení jejich majetku a závazků ve výši 171 milionů dolarů. Ačkoliv Adele a Simon vykonali všechny potřebné kroky pro ukončení manželství, dokumenty ještě musí podepsat soudce.

Sňatek před veřejností utajili

Adele a Simon Konecki spolu začali chodit v roce 2011 a o rok později se jim narodil syn Angelo Adkins. Vzali se tajně v roce 2016 a zpěvačka na udílení cen Grammy o rok později tuto novinu odhalila tím, že Simona označila za svého manžela. "Děkuji ti, Grammy, miluju tě, akademie. Jediným důvodem, proč tohle dělám, je můj manažer, můj manžel a můj syn," řekla při přebírání ceny za album roku.

Hvězda se v rozhovoru pro magazín Vanity Fair svěřila s tím, že po porodu syna trpěla poporodní depresí a že ze strachu z další takové zkušenosti odmítá mít druhé dítě. Názor změnila už o rok později, kdy fanouškům při koncertě v americkém městě Nashville řekla: "Mému synovi budou brzy čtyři roky a je to pro mě velmi emocionální. Uvědomuju si, že to už není mé malé miminko, a děloha mi říká, že by chtěla další dítě. Ještě ale nejsem těhotná a neotěhotním dříve, než skončí turné."

Z lásky se stalo přátelství

V dubnu 2019 ale agent zastupující držitelku patnácti hudebních cen Grammy oznámil, že vztah zpěvačky skončil. "Adele a její partner se rozešli. Zavazují se k tomu, že budou svého syna vychovávat s láskou, a jako vždy žádají o dodržování soukromí." Blízká osoba páru časopisu US Weekly anonymně svěřila, že za jejich rozchodem stálo oslabení citů. "Zjistili, že už tam není romantická láska, ale spíše přátelský vztah. Jsou zklamaní, ale prostě to nefungovalo."

Od jejich rozchodu se zpěvačka rozhodla změnit od základu svůj životní styl a věnovat veškerou energii osmiletému synovi a sobě, podařilo se jí zhubnout pětačtyřicet kilo. "Vím, že vypadám jinak, než jste mě viděli naposledy, ale kvůli omezení spojenému s koronavirem jsem musela cestovat nalehko a přivézt jen půlku sama sebe. Tohle je ta půlka, kterou jsem si vybrala," řekla s úsměvem zpěvačka v oblíbené americké show Saturday Night Live na konci října minulého roku. Fanoušky svým vzhledem a humorem nadchla tak, že zaplavili Twitter pochvalnými příspěvky.

Zhubla díky cvičení a dietě, která dovoluje víno

Za její změnou stojí sirtuinová dieta, kterou vytvořili před časem odborníci na výživu Aidan Goggins a Glen Matten. Je založená na potravinách, které jsou bohaté na protein sirtuin, jenž v těle dokáže rozjet spalování. Dieta stojí na omezování kalorií, první tři dny je povolená konzumace 1000 kalorií, poté 1500. A jak už název napovídá, dieta stojí především na potravinách, které jsou bohaté na výše zmíněný protein (například citrusové ovoce, jablka, borůvky, petržel, kurkuma, kapusta, zelený čaj), ale je povolená také tmavá čokoláda a červené víno. Kromě upravené výživy se Adele věnovala i 35minutovému intenzivnímu cvičení, které podle The Sun prováděla doma a pod dohledem osobního trenéra.

Celým jménem Adele Laurie Blue Adkinsová vydala poslední album v roce 2015 a v show Saturday Night Live se přiznala, že další album zatím nedokončila, protože si raději dala "sklenku vína nebo šest" a řekla si, že se uvidí.