Ženský převlek mi dává pocit, že můžu vše, říká americká drag queen žijící v Česku

Pro Edgarda MongeOru, Američana s portorikánskými kořeny, není převlékání za ženu jen zábava a forma, jak dát ven svou vášeň k tanci. Je zkrátka drag queen. Pro něj je to způsob seberozvoje, ve kterém nachází svou vnitřní sílu, o níž neměl dlouho tušení.

V představeních, ve kterých se Edgardo alias Gizela Kova převléká za ženu, vystupuje v Česku už více než tři roky. A když zavřeli kvůli vládním opatření pražský bar Friends, ve kterém vystupoval, rozhodl se, že ho převezme. Finance na svůj sen chce získat prostřednictvím vydání první drag queen e-kuchařky, psané v angličtině. Povoláním steward mluví v našem rozhovoru o tom, proč se některé ženy bojí svádět své muže a jak mu ženský převlek dává pocit, že dokáže, co si zamane.

Vaše kuchařka vznikne jako první drag queen kuchařka. V čem bude jiná?

Budou tam nejen mé recepty, ale také mé komentáře, videa ukazující, jak vařím, budu v ní lidem dodávat sebevědomí a přemlouvat je, aby dělali drag, protože si myslím, že je to zábavné a užitečné. Procházel jsem si několik existujících e-kuchařek a většina z nich má krásnou obálku, ale pak je to jen text a mně to přišlo nudné, říkal jsem si: "O. K., recepty jsou to hlavní, ale ukaž mi jídlo, ukaž mi sebe."

Jaké v ní budou recepty?

Narodil jsem se v Portoriku a jako dvouletý se přestěhoval s rodiči do Miami, takže tam budou recepty z celého světa - portorické, americké, italské, španělské. Každopádně to budou mé recepty, které jsem si upravil nebo vymyslel. Vaření miluju, ale chvíli mi zabralo, než jsem je dal dohromady, protože jsem Portorikánec a vařím podle chuti, nevážím. Dám tam sůl a pak to zkusím, přidám. Takže abych dostal ten správný recept, vařil jsem jídlo třeba čtyřikrát, než jsem dostal správné množství ingrediencí.

Když ta královna vyjde ven, je to neuvěřitelný pocit

Když jsem vám psala mail, nejprve jste se podepsal jako Edgardo, pak jako Gizela. Jak pro vás přepínání mezi těmito dvěma osobami funguje?

Jsou to dva kompletně jiní lidé. I když jsem Gizela a je to má součást, je jiná než Edgardo. Je to, jako když herec hraje svou roli, jsi někdo jiný, ale přesto si vybereš roli, která ti nějakým způsobem sedí. Když si začínám dělat make-up, tak si říkám "uf", ale když je make-up hotový a mám na hlavě paruku, jsem úplně jiný charakter. Je to složité vysvětlit, musela byste si to zkusit sama, obléct se, namalovat, dát si paruku. Když se pak na sebe podíváte do zrcadla, ta královna, kterou jste vždy měla v sobě, najednou vyjde na povrch a je to neuvěřitelný pocit.

Myslím, že každý by to měl zkusit, protože je to úplně nová úroveň svobody, neuvěřitelné uvolnění. Nestarám se o to, co si ostatní myslí, v hlavě mám: "Tohle jsem já, tohle budu dělat, a jestli se ti to nelíbí, tak mi jdi z cesty."

Takže je to o zvýšení sebevědomí?

Ano, když jdu do baru jako Edgardo, nikdy nejsem tak sebevědomý, jako když tam vejdu jako Gizela.

Ale nedělala bych tím ze sebe vlastně někoho, kým nejsem?

Je to o sebetransformaci. Když dělám drag, tak sám sebe měním. Drag děláme, když se převlékáme na Halloween, měníme sami sebe ve Spidermana a získáváme jeho sebevědomí versus to své vlastní. Přeměna v jiný charakter nám to sebevědomí dá, ale přitom ho už v sobě máme, jen nevíme, jak se na něj napojit. Nebo ani někdo neví, že ho má. Někdy je ale obtížné si své sebevědomí urvat, protože často myslíme na to, že nás lidé znají a bůhví, co si budou myslet, když se budu takhle chovat. Ale jakmile člověk změní charakter, přestane se o tohle starat, všechno je to najednou jen o něm, a pokud se to někomu nelíbí, tak je to jeho problém.

Co je drag queen: Urban Dictionary popisuje drag queen jako muže, který za pomocí kostýmu, chování a líčení karikuje ženu za účelem pobavit ostatní. Pro ženu, která se převléká za muže, uvádí označení drag king.

"Královny" se při svých vystoupeních často věnují stand-up comedy, tancují nebo napodobují zpěv.

Názvosloví drag queen přišel ze Spojených států, u nás je podobná forma zábavy známá spíše pod termínem travesti show.

Jde tedy o přeměnu jako takovou, aniž by byla třeba změna pohlaví?

Ano, i když se jako žena přeměníte na stejné pohlaví, stanete se tím konkrétním charakterem. Lidé by se měli postupně naučit, že drag není o tom, že chtějí být muži ženami nebo naopak. Drag je pro každého. Například ve Spojených státech dělají drag i hetero ženatí muži, kteří mají děti. I Robin Williams coby Táta v sukni byl drag.

Jako žena se cítím sebevědomá a silná

Vaším charakterem je žena, kterou jste nazvala Gizela. Co vám dává ten pocit ženskosti?

Je to pocit síly. Když jsem Gizela, ženskost, kterou jako muž necítím, je pro mě posilňující, cítím, že jako žena můžu dokázat v životě, co chci. Ale neříkám, že se jako žena budu chovat. Při svých show si s tím hraju: mluvím jako žena a pak najednou promluvím jako muž, protože se lidi baví a rozesměje je to. Jsem feminní i jako muž, ale jako Gizela je to desetkrát silnější.

Co vám konkrétně dodává ten pocit, že si jako žena můžete dokázat, co jen budete chtít?

Největší roli v tom pro mě hraje make-up. Myslím si, že i ženy, které obyčejně svou ženskost necítí, zkouší drag make-up nebo se více malují. Make-upem to sebevědomí můžeš napumpovat, každý má totiž tu královnu v sobě, ať už jsi muž, nebo žena, hetero, nebo gay, potřebuješ malou pomoc, jak tu královnu, tu divu dostat ze sebe ven. Hodně žen si myslí, že ji v sobě nemají, ale je to hloupost. Jsou jen ovlivněné tím, že jim někdo říká, a většinou jsou to muži v jejich životě, že nejsou dost hezké nebo chytré. Přitom ženy jsou krásné, ať už jsou to modelky z Vogue, nebo ne.

Většinou se jako cesta k sebelásce a sebevědomí prezentuje přístup typu: měj se rád takový, jaký jsi, buď spokojený sám se sebou. Tohle je ale úplně opačný přístup - své jádro a sebevědomí objevíš teprve tehdy, když se změníš?

Samozřejmě, můžete to najít i sami od sebe, ale je to asi delší cesta, něco jako například chození k psychoterapeutovi nebo čtení seberozvojových knih. Já sám jsem četl nějaké seberozvojové knihy, ale nepomohly mi, protože ty knihy jsou napsané, aby si je někdo koupil, zaplatil za ně, přečetl, a v případě že nepomůžou, je tady druhý díl. Nemusíš se změnit přímo na drag queen, může to být i malá přeměna: vyfoukat si vlasy, udělat vlny. Prostě nějaký způsob transformace může spoustě lidem pomoct, aby našli svou vnitřní divu mnohem jednodušeji. A jakmile se jednou najde, už bude jednoduché ji tam uchovat a odkrýt i bez nafoukaných vln.

Co vám převlékání do drag queen kromě pocitu sebevědomí dává?

Byl jsem tanečník a kvůli zranění kolene jsem nemohl tančit profesionálně. Tanec je ale moje vášeň, a když jsem vyšel na pódium jako muž v převlečení za ženu, najednou jsem měl stejný pocit, jako když jsem tančil. Je to tedy jednak láska k tanci a pak to spojení s lidmi, rád lidi bavím, jsem rád, když se smějí, to mi přináší radost.

Edgardo MongeOraa/Gizela Kova Edgardo MongeOraa žije v České republice téměř pět let a více jak tři roky vystupuje jako drag queen v pražském klubu Friends. Předtím vystupoval v Miami, kde také žil.

V prosinci vydává první drag queen e-kuchařku pod názvem Queen in the Kitchen.

Natáčí podcast The Queens Report Podcast a komediální show The Queens Comedy hour.

Pracuje jako steward pro Norwegian Air Shuttle.

V roce 2021 připravuje show Hidden Fantasy, která bude věnovaná Britney Spearsové.

Ženy se ode mě učí, jak svádět své partnery

V poslední době se například na HBO objevují seriály o drag queens. Jde podle vás o zachycení toho, jak to skutečně je?

Znám jen seriál Hot Pose, a i když jsem rád, že takové seriály vznikají, pořád jde hlavně o sledovanost. Odehrávají se tam věci, které nejsou úplně přesné, a lidé tak o drag světě získávají mylnou představu.

Chodí na vaši show spíš muži, nebo ženy?

Je to padesát na padesát. Hodně holek mi říká, že se chodí na mé show dívat, protože je zajímá, co dělám, jak se pohybuju, a že to pak dělají doma svému klukovi. Když mám představení, tančím na pomalé, svůdné písně, a holky tak odkoukávají mé pohyby. Myslím si, že jim moje show dávají pocit, že můžou být svůdné, že můžou svého partnera sexuálně svádět, a přestávají se tak bát, jak u toho budou vypadat.

Možná se bojí, že budou vypadat příliš "lehce"?

Přesně, hodně žen, i mé kamarádky, si myslí, že když se budou chovat trochu svůdněji ke svým partnerům, že si je pak ti chlapi nevezmou, že si budou myslet, že jsou stejné jako ostatní. Přitom to tak není. Chlap chce lehkou holku v posteli a zároveň ženu do života. Když se budeš chovat jako lehká holka 24 hodin, to je jiný příběh, ale když uvaříš, pouklízíš a ještě mě svedeš, tady je zásnubní prsten.

Edgardo MongeOraa očima redaktorky: Stereotypně jsem očekávala, že bude Edgardo od začátku rozhovoru velmi excentrický. Naopak působil poměrně stydlivě a slušně jsme si snažili navzájem neskákat do řeči. To excentrično, které jsem očekávala, vyšlo na povrch až v momentě, kdy začal mluvit o pocitech, které jako Gizela zažívá a jeho energické a božské: That's me, that's how I do it and if you don't like it get out of my way! si nechám vytisknout na triko.

A co si myslíte o českých mužích, měl jste někdy s nějakým vztah?

S českými muži jsem randil, ale s mým drag koníčkem je to velmi těžké, protože si většina chlapů myslí, že jsem transsexuál, což nejsem. Nežiju život jako žena a nechápou, že to dělám jen pro zábavu. Pak je tady druhá skupina, která se mě v klubu zeptá, jestli nechci jít na večeři, a když přijdu jako Edgardo, diví se, protože čekali Gizelu.

Už šestnáct let létáte jako steward na mezinárodních letech. Teď nemůžete mít ani představení, ani létat, jak to zvládáte?

Vnitřně umírám a každý den ztrácím kousek sama sebe. Vždycky když vidím film, kde je někdo na letišti, je pro mě těžké se na to dívat. Miluju létání. Říkal jsem si, že si asi koupím letenku do Budapeště a zpátky jen proto, abych mohl letět. Miluju cestování a miluju lidi, i proto předvádím v klubu.

Máte nějakou ženu, která je vaším idolem?

Mám dvě - Britney Spearsovou a Jennifer Lopezovou, protože jsou to skvělé tanečnice, i proto je rád předvádím. Spousta současných zpěvaček jako třeba Beyoncé si vzaly inspiraci z drag světa. Zpěvačky dřív tančily v džínách a triku, najednou mají overaly a body, které vždy nosily drag queen. I Lady Gaga, když začínala, byla také drag queen. Z drag queen se v něčem postupně stává mainstream a já mám z toho radost, myslím si, že je to věc, která může pro mnoho lidí skvěle fungovat.