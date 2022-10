Kuchař, před kterým smeknul i Pohlreich, zemřel. Dva týdny poté, co zavřel restauraci

"Bývala bych si přála, abychom si ještě mohli užít společný čas bez stresů a povinností, na který se velmi těšil i on sám. Ale události posledních let jeho srdce už patrně nemohlo unést a příběh se uzavřel, i když jsem jej úpěnlivě volala zpět," napsala před pád dny na Facebook restaurace Ludwigova manželka Jana.

Ludwig Westermair se naučil kuchařskému umění od maminky v horské chalupě v Tyrolsku. Za vrchol kariéry považoval, když vařil několik let pro firmu Swarovski na jachtě v Monaku. Jeho kuchyni si oblíbili například Hugh Grant, Arnold Schwarzenegger či Niki Lauda.

Když jeho české manželce Janě onemocněl otec, svůj rakouský podnik prodal a následoval ženu do Hodonína. Tady si po čase otevřeli malou rodinnou restauraci Westy, ve které on kraloval v kuchyni, manželka Jana na place.

V roce 2017 se ve Westě natáčel pořad Ano, šéfe! Byl to jeden z mála dílů, kde Zdeněk Pohlreich neměl ohledně jídla co vytknout. Ludwigu Westermaierovi naopak složil hned několik poklon.

Slibně se vyvíjející podnikání Westermaierových nejdříve překazil covid, další rána přišla se zdražením energií. Koncem září proto Ludwig Westermaier oznámil, že na čas zavře, dokud náklady na provoz restaurace neklesnou na pro něj únosnou mez. Zemřel čtrnáct dnů poté.

"Ve vzácných chvilkách klidu, kdy jsem se jej ptala, co by dělal, kdyby mohl začít znovu, vždy mi s úsměvem řekl, že by si opět vybral to stejné. Tu nekončící alchymii, kterou si člověk snaží podmanit celý život, a nikdy nedojde až na konec. Tu obrovskou dřinu a vypětí odváděné každodenně, někdy až neskutečné stresy, které toto povolání nezbytně přináší…" uvedla na Facebooku Jana Westermaierová.