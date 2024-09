Zobání v kanceláři u stolu

Má to tak spousta žen - vždycky vykouzlit neomezené zásoby praktických svačinek, které si uchovávají pro případ nouze. V "tajném" šuplíku u pracovního stolu, v kabelce, po kapsách a všude, kde se takové zásoby alespoň trošku vejdou. Krizové svačiny jsou skvělé, ale jen do té chvíle, než je začneme zneužívat. Často to totiž celé končí tím, že pomyslné nouzové situace přicházejí na denním pořádku a my, místo toho, abychom si dopřály plnohodnotné jídlo, vynecháváme jídla a jen neustále uzobáváme drobnosti, aniž by pro naše tělo požadovaný sytící efekt.

Tím chceme říct, že mít v práci po ruce rychlou záchranu, která nám doplní energii ve chvíli, kdy ji nejvíce potřebujeme, je skvělá strategie, ale nesmí se z ní stát tradice nahrazující vyvážený stravovací režim. Neuzobávejte jen ze zvyku, přemýšlejte dopředu a plánujte svá jídla tak, abyste po žádných nouzovkách sahat ani nemusela.

Za každé situace, ať jde o jedení v práci, nebo mimo ni, platí základní pravidlo: jezte vědomě a soustřeďte se na to, co jíte a proč to jíte. Určitě jste se už sama někdy přistihla, že jste téměř automaticky něco pojídala, aniž byste měla hlad nebo chuť a po dojedení daného pokrmu jste ani nevnímala, že už ho máte celý v sobě.

Vědomé jedení nejsou žádná kouzla a čáry. Je to jen to, co bychom sobě a svému tělu měly dopřát, pokud se chceme naučit skutečně spolehlivě rozpoznávat opravdové signály hladu. V praxi to v kanceláři znamená jediné: když už sáhnete po svých šuplíkových zásobách, neujídejte je při dopisování e-mailů nebo projíždění sociálních sítí, ani je nezhltněte rychlostí blesku ve stylu závodu jedlíků. Zodpovězte nejdříve sama sobě, zda máte opravdu hlad, a pokud zní odpověď ano, pak se bez výčitek najezte. Vědomě, s cílem nasytit se a pak se zase v klidu vrátit k práci bez toho, aniž by se ze svačiny stalo nesmyslné tříhodinové pojídání.

Nezapomínejte také na to, že heslo "kdo je připraven, není zaskočen" platí i zde, a pokud víte, že se v práci s častými výstřely hladu potýkáte, je lepší mít po ruce něco, z čeho bude mít vaše tělo reálný užitek po všech stránkách. Skvělou volbou jsou v takovém případě mixy oříšků, semínek a sušeného ovoce nebo kokosu - ale pozor, pokud kupujete předpřipravené směsi, ujistěte se, že nejsou zbytečně doslazovány a že neobsahují více cukru než samotných ořechů.

Nejlépe uděláte, pokud si takovou svačinu namixujete sama doma, čímž nejenom ušetříte, ale zároveň pohlídáte vyváženost jednotlivých ingrediencí, které chcete součástí. Zkuste dát šanci třeba také kousku čerstvého ovoce v kombinaci s kvalitním zdrojem tuku (například vysokoprocentní čokoládě, ořechům či ořechovému máslu), díky kterému zůstanete déle zasycená. Roli záchranáře praktických pracovních svačin může být i předem připravený řecký jogurt, opět dochucený například ovocem, hrstí ořechů nebo semínek a vločkami. Špatnou volbou nebývají ani kvalitní raw nebo proteinové tyčinky, u kterých ale platí, abyste nepodcenila složení a skutečně koupila takové, které nebudou obsahovat nežádoucí ingredience, přemíru jednoduchých cukrů a deset řádků nesmyslných složek, které tělo spíše unaví, než povzbudí.

Ať už dopadnou vaše pracovní svačinky jakkoliv, nezapomínejte na to, že nejdříve musíte dát do pořádku svůj stravovací režim jako celek. Mějte po ruce jen to, co byste jedla za normálních okolností, a neberte uzobávání za monitorem jako výmluvu k pojídacímu maratonu zbytečností, které vás nikterak nezasytí.