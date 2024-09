Mrkneme oříškům pod slupku

Ořechy obsahují celou řadu zdraví prospěšných látek a jejich působení na fyzickou i psychickou pohodu je tak rozmanité, že by na jeho popis nestačila ani celá kniha. Každý druh ořechu totiž obsahuje jiné živiny a při svém adekvátním zařazení do jídelníčku dokáže zacílit na jiné oblasti.

Obecně jsou však zdrojem kvalitního tuku, který pro správný chod organismu zkrátka potřebujeme. To, že bychom se jim za žádnou cenu neměli vyhýbat, platí i v redukčním režimu. A pro ženy dvojnásob. Kromě toho jsou pro jednotlivé druhy typická bohatá spektra vitaminů, minerálních látek a stopových prvků, které mnohdy vykompenzují jiný nedostatek živin.

Abyste z ořechů načerpala vše, co vám mají potenciál poskytnout, vyplatí se sahat po té nejpřirozenější formě - tedy nesolené, nepražené, neuzené a nijak nedochucené. V dnešní době se spousta druhů prodává převážně v dochucené variantě, což je veliká škoda.

V tomto případě se opravdu vyplatí dát si tu práci a vypátrat naturální podobu, kterou po čase oceníme nejenom díky pravé nefalšované chuti, ale hlavně kvůli maximalizaci účinků, které živiny z ořechů nabízí. S tím souvisí i kvalita těchto potravin. Pokud se za něco vyplatí připlatit a sáhnout po čerstvé várce, jsou to právě ořechy. To poslední, co byste chtěla vědomě dávat do svého těla, jsou staré a často i částečně žluklé plody, které leží v regálech obchodů už několik let.

Jak už to ve výživě bývá, i u sebezdravější potraviny platí, že čeho je moc, to ztrácí svou sílu. Nezapomínejte na to, že zdravá potravina není automaticky ekvivalentem potraviny, kterou můžete jíst bez omezení. Ořechy mají kvůli vysokému podílu tuku, byť kvalitního, vysokou energetickou hodnotu a může se stát, že v pár nenápadných hrstech ujíte dvojnásobné množství svého oběda, aniž byste to po stránce sytosti postřehla. Zkrátka spousta kalorií na malé množství. To neznamená, že bychom se jim měly vyhýbat. Jen je potřeba konzumovat je s mírou a stejně jako s jinými složkami jídelníčku to nepřehánět do extrémních mezí.