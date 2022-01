Žijeme v přelidněném světě, ale osamělost stoupá. Vědci na ni mají nový účinný recept

S nástupem koronavirové pandemie začaly vznikat studie uvádějící, že se lidé cítí čím dál osamělejší. Varují, že mohou tyto negativní emoce do roku 2030 nabýt až epidemických rozměrů. Aby vědci a vědkyně z britské King's College London zmapovali faktory, které stojí za takovými pocity, vytvořili mobilní aplikaci sledující vztah mezi životem ve městě a osamělostí.

Uživatelé této aplikace byli třikrát denně vyzývání k tomu, aby odpověděli na to, jak se v konkrétní moment cítí a v jakém prostředí se zrovna nachází. Dobrovolně se ke spolupráci na výzkumu přihlásilo 756 uživatelů z celého světa a o svém životě informovali v letech 2018 až 2020.

Analýza sesbíraných dat ukázala, že jedním z hlavních faktorů zvyšujících osamělost byla přelidněnost - a to u 39 procent dotázaných. Studie zároveň uvádí, že pobyt v parcích či jiných přírodních městských částech (a to pouze za jediný výlet) snížil negativní pocity o 28 procent. Pokud se lidé ocitli v situaci, v níž se cítili začlenění do společnosti, nepříjemné emoce klesly o 21 procent. Pokud k takovému kontaktu došlo v prostředí se stromy a zelení, pokles byl nižší o dalších osm procent.

Osamělost je definována jako pocit úzkosti vyplývající z nesouladu mezi požadovaným a skutečným sociálním kontaktem. Podle studie z roku 2015 může mít škodlivý vliv na naše duševní i fyzické zdraví a je spojována s mnoha zdravotními problémy jako deprese, alkoholismus či srdeční onemocnění. Zatímco znečištění ovzduší, obezita a nadměrná konzumace alkoholu zvyšuje riziko úmrtí podle studie z roku 2015 o až o 37 procent, osamělost jej může zvýšit až o 45 procent. Je tak pozitivní, že podle nových poznatků může k její redukci pomoci obyčejný pobyt v parku a smysluplný sociální kontakt.

