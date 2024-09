Žijeme fit: Pět potravin, kterým byste se měli před cvičením raději vyhnout

Jídlo má na tělo různé účinky, obzvlášť když se hýbete. Některé potraviny vám mohou dodat energii, zatímco jiné vás mohou zpomalit nebo vám způsobit žaludeční problémy. Pokud nechcete zažít nevolnost, pálení žáhy nebo náhlou potřebu běžet na toaletu, potom byste si před tréninkem měly dát pozor zejména na některé potraviny.

Proteinové nápoje

Mnoho lidí si před tréninkem dává proteinový shake, aby podpořili růst svalů, ale to nemusí být nejlepší volba. Protein sice pomáhá regeneraci svalů po cvičení, ale před tréninkem ho tělo neocení. Protein zpomaluje trávení, a pokud si dáte příliš mnoho bílkovin, můžete se cítit těžce a mít problémy s nevolností. Proto je lepší si proteinové nápoje nechat až po tréninku.

Smažená jídla

I když jsou hranolky a smažené kuřecí kousky lahodné, před cvičením se jim raději vyhněte. Smažená jídla jsou těžko stravitelná, což znamená, že krev proudí do žaludku místo do svalů, které ji během cvičení potřebují. To může způsobit, že se budete cítit pomalejší a méně výkonná, což při tréninku nechcete.

Ořechy a avokádo

Ořechy a avokádo obsahují zdravé tuky, které prospívají srdci, ale před cvičením mohou způsobit problémy. Tuky se tráví pomalu, což může zpomalit průtok krve do svalů a mozku, což opět vede k pocitům těžkosti nebo nevolnosti. I když malé množství ořechů neuškodí, není to nejlepší volba pro rychlý zdroj energie před tréninkem.

Potraviny s vysokým obsahem vlákniny

Vláknina je skvělá pro vaše trávení a celkové zdraví, ale před cvičením byste ji měli omezit. Jíst cereálie bohaté na vlákninu nebo granola tyčinky může vést k nečekaným návštěvám toalety uprostřed tréninku. Vláknina totiž urychluje pohyb ve střevech, což může být během cvičení nepříjemné.

Mléčné výrobky

Mléčné výrobky, jako je mléko nebo sýr, mohou být před tréninkem problematické, i když nejste citliví na laktózu. Mléko obsahuje bílkoviny a tuky, které mohou během cvičení podráždit trávicí systém a opět způsobit pocit těžkosti nebo dokonce nevolnost. Proto je lepší nechat mléčné výrobky na později.

Co jíst před cvičením?

Nejlepší potraviny před cvičením jsou jednoduché sacharidy, které se rychle tráví a poskytnou vám okamžitou energii. Ideální jsou například ovoce, toast nebo energetické tyčinky s nízkým obsahem vlákniny. Důležité je také pamatovat na to, že každý reaguje na jídlo jinak. Musíte tak otestovat, co vám vyhovuje nejvíc.