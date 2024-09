Pohyb jako lék na všechno. A tanec obzvlášť

Je to tak, pohybem se nahodíte do pohody velice snadno. Dokonce je fakt, že když vaše problémy nejsou zralé na probírání u psychoterapeuta, stačí se přihlásit na lekce čehokoliv a máte vyhráno. Obecně platí, že výbušné sporty pomáhají proti vzteku, ty ostatní pak nejen s ním, ale také s uvědoměním si vlastní ženskosti.

Tanec uzdravuje tělo i duši

Rozpadla se vám rodina a máte pocit, že už vás nikdy nikdo nebude chtít? To je případ, který se stává většinou ženám, které jejich muž vymění za mladší, pevnější model. Odborníci se shodují, že je na čase začít tančit. Proto, že díky tomuto pohybu si uvědomíte sílu vlastní ženskosti, navíc i když jste vysloveně sportovní typ, najednou jste nucena zaujmout jiný postoj, zvednout bradu. A ženské šaty také dělají své. Navíc se díky tanci ocitnete v kolektivu slušných lidí, kteří se na vás budou usmívat za všech okolností, vy se rázem budete cítit jako dáma.

Síla ženskosti, která se ve vás probudí, je taková, že vám to, co prožíváte, bude připadat jako absolutní marginálie ve srovnání s tím, v koho se teprve měníte. Tanec je totiž plný sexuálních prvků těch společností, odkud pochází. Latinskoamerické tance jsou sexem nabité, stejně jako flirtem a přísliby. To samé platí i o tancích evropských. Každého, kdo tento pohyb pravidelně vykonává, naučí správnému držení těla, chůzi, sebevědomí. Také v těle rozproudí zablokovanou energii.

Vybijte vztek!

Je to jednoduché. Naštve vás kolegyně v práci? Vydejte se na box, judo, běhejte… Endorfiny, které se díky výše uvedeným disciplínám dají do pohybu napříč vaším tělem, jsou jistě k nezahození. Pokud ale někdo ubližuje vaší ženskosti, vydejte se vykonávat sport, který vám pomůže uvědomit si, jak krásná jste. Tanec je nejpřirozenějším pohybem člověka a dokáže divy s každou pošramocenou duší. Díky němu dochází k propojení těla a duše a vy o sobě zjistíte mnohem víc, než si myslíte.

Jana: "Propadla jsem tomu a na prahu padesátky jsem krásná!"

Kamarádka Jana po ošklivém rozchodu s partnerem začala sekat latinu. Ne doma, ale na kurzech. Jak sama tvrdí: "Nejdřív jsem se hrozně styděla a zlobila se na kamarádky, které mi ten kurz daly jako dárek do nového života. Nakonec jsem kouzlu tance propadla a zjistila, že jsem i na prahu padesátky ladná, krásná, vysportovaná a pevná na těch správných místech. To, co jsem roky doma neslyšela, mi najednou přišlo jako samozřejmost. Hlava se mi propojila s tělem a já si uvědomila, jak moc jsem podléhala jedinému člověku. Dokonce jsem podle jeho nařízení nenosila sukně, protože mám přece hnusné nohy… Navíc staré. Terapii tancem mohu doporučit, já chodím již do dalších kurzů a dvou hodin v týdnu, kdy tančím a připadám si krásná, se nikdy nevzdám. Nabíjí mě na zbytek dní - než si pro svůj endorfinový doping dorazím zase. Jo a partnera mám. Obdivuje mě, ale vášeň pro tanec se mnou nesdílí. To mi ale nevadí, protože jsem stejně dospěla k názoru, že jde spíš o ženskou záležitost… Navíc si díky tanci uchovávám nezbytnou míru svobody. Vnější i vnitřní."

Pozor: Pokud se seznámíte s fešným tanečníkem, považujte to za bonus navíc, ne hlavní důvod, proč jste se na kurzy před časem hlásila. Žena vědomá si svých kvalit může mít každého muže, na kterého se podívá. Takže jak vás to učila taneční lektorka? Prsa dopředu, zadeček vyšpulit, ramena narovnat, úsměv nasadit a ča-ča-ča!