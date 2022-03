Budete mít Alzheimera? Po třicítce může být jasno, studie našla novou spojitost

Nová zjištění podle výzkumníků naznačují, že proti Alzheimerově chorobě je nutno začít bojovat co nejdříve, po třicítce se totiž mohou vyskytnout první komplikace. Informoval o tom list CNN.

Nejnovější studie zveřejněná v lékařském časopise Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association uvádí, že lidé ve věku 35 až 50 let, kteří byli několik let vyšetřováni a měli vysokou hladinu triglyceridů, což je druh cholesterolu obsaženého v krvi, a nižší hladinu "dobrého cholesterolu" zvaného lipoprotein s vysokou hustotou, měli vyšší pravděpodobnost, že jim bude v pozdějším věku diagnostikována Alzheimerova choroba.

"Prokázali jsme tak, že souvislost mezi hladinou cholesterolu a glukózy a budoucím rizikem Alzheimerovy choroby sahá do mnohem dřívějšího věku, než jsme původně předpokládali," uvedla hlavní autorka studie Lindsay Farrerová, vedoucí oddělení biomedicínské genetiky na Bostonské univerzitě ve Spojených státech.

Dodala, že v rané věkové skupině mezi 35 a 50 lety bylo zvýšení triglyceridů o 15 miligramů na decilitr spojeno s přibližně pětiprocentním zvýšením rizika Alzheimerovy choroby, přičemž normální denní hladina cholesterolu v krvi je v těchto jednotkách pod 200 miligramů.

Vysoká hladina cholesterolu jako spouštěč onemocnění

U starších věkových skupin v rozmezí 51-60 let se sice tato souvislost neprojevila kvůli možné častější a probíhající léčbě cholesterolu, zato se u nich pravděpodobnost Alzheimerovy choroby zvyšovala při vyšších hladinách cukru v krvi. Normální hladina glukózy je v jednotkách miligramů na decilitry mezi 70-100 body, což odpovídá českému standardu 4-6 milimolů na litr.

"Za každých 15 bodů, o které se zvýší hladina cukru v krvi, se riziko Alzheimerovy choroby v pozdějším věku zvýší o 14,5 %," upozornila Farrerová.

Podle ředitele kliniky na prevenci Alzheimerovy choroby Schmidtovy lékařské fakulty na Floridské univerzitě Richarda Isaacsona nemusí vysoká hladina cholesterolu Alzheimerovu chorobu způsobit ihned, dodává ale, že "stiskne tlačítko pro rychlé spuštění patologie onemocnění a poklesu kognitivních funkcí".

"Stejně jako všechny chronické nemoci spojené se stárnutím - vysoký cholesterol, infarkty, mrtvice - všechny tyto komplikace začínají potichu desítky let předtím, než se projeví. Alzheimerova choroba není jiná," vysvětlil Isaacson. "Zaměřit se na ně v rané fázi je nejlepším receptem na optimální zdraví mozku ve stáří."

Snížení rizika je ve středních letech ještě možné

Studie však přinesla i dobré zprávy. Lidé ve věku 35 až 50 let by mohli snížit riziko Alzheimerovy choroby o 15,4 %, pokud by zvýšili hladinu již zmíněného lipoproteinu s vysokou hustotou o 15 miligramů na decilitr. Lidé ve věku 51-60 let, kterým se lipoprotein zvýšil, tak snížili riziko nemoci o 17,9 %.

Lipoprotein s vysokou hustotou (v angličtině High-density lipoprotein, pozn. red.) se nazývá "dobrým cholesterolem", protože shromažďuje špatné látky v krevním řečišti a odnáší je do jater, odkud jsou z těla vyplavovány.

"Z toho plyne, že lidé, kterým je kolem 30 a 40 let, by si měli nechat změřit lipidy a hladinu cukru v krvi. Jedině tak zjistí možné problémy," dodala Farrerová.