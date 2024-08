Všechno, co potřebujete vědět o pitném režimu

Voda tvoří přes polovinu našeho těla, což je jedna z klíčových indicií k tomu, proč je pro nás dostatečný příjem tekutin zásadní. Pokud na něj neklademe důraz a nezajišťujeme svému tělu dostatečnou hydrataci, škodíme si v mnoha směrech. Neschopnost koncentrace, ztráta energie, únava a častá bolest hlavy tvoří jen část důsledků nedostatečného pitného režimu. Pitný režim má vliv na spoustu metabolických procesů v těle a některé z nich nemají šanci nastartovat se naplno, pokud tělo nemá adekvátní příjem tekutin.

Chcete zhubnout? Pijte!

Pitný režim zastává důležitou roli i při snaze o redukci tuku. Určitě jste v dětství také slýchala, že hlad je jen převlečená žízeň. Nehledejte v tom žádná kouzla, často tomu tak opravdu je. Nejenže bez adekvátního pitného režimu nedokážeme plně rozlišit pravé signály hladu, ale také díky mírnému termickému efektu vody za předpokladu dostatečného množství přijatých tekutin spalujeme větší množství kilokalorií.

Pitný režim

Pijete, až když cítíte neuhasitelnou žízeň? Pak se stejně jako většina lidí pravděpodobně dopouštíte zásadní chyby. Spoléhat se na pocit žízně není nejšťastnějším řešením, protože v momentě, kdy tělo po své dávce tekutin začne volat, už bývá pozdě. Pokud to zní jako váš případ, předběhněte signály žízně a dopřejte svému tělu rovnoměrný přísun tekutin během celého dne, aby k žádnému SOS volání organismu ani nemuselo dojít. Jednorázové zavodnění organismu a doplnění zásob v krizové situaci k ničemu nevede, tekutiny je potřeba přijímat pravidelně.

Množství tekutin, které bychom měly za den přijmout, je vysoce individuální a odvíjí se od desítek faktorů. Proto neexistuje žádné univerzálně platné číslo nebo magická formulka, pomocí které byste se k němu mohla se stoprocentní jistotou dopracovat. Jakkoliv banálně to může znít, tou nejlepší strategií, jak posoudit, zda přijímáte dostatek tekutin, je barva moči. Čím je tmavší, tím dehydratovanější jste.

Čistá a bez bublin

Další, ale neméně důležitou záležitostí je volba tekutin. Často se říká, že voda znamená život, a to přihrává do karet tomu, že by většinu příjmu tekutin měla tvořit čistá neperlivá voda. Perfektní volbou je standardní filtrovaná voda z kohoutku. Částečně ji můžeme kombinovat i s kvalitními čaji nebo se slabě mineralizovanými vodami. Nezapomeňte ani na to, že vodu přijímáme také prostřednictvím stravy. Pokud máte ve svém jídelníčku bohatě zastoupené ovoce a zeleninu, některé druhy také částečně přiloží ruku k dílu.

Mezi nápoje, kterých bychom se měly vyhýbat, patří slazené drinky, sycené nápoje a alkohol. Cokoliv s přidaným cukrem a přemírou umělých sladidel není pro naše tělo to pravé ořechové. Dejte si pozor i na rádoby "zdravé" varianty ovocných či zeleninových šťáv a všudypřítomné smoothies - cukr je pořád cukr a jakkoliv zdravě se takové nápoje prezentují, pravděpodobně ho obsahují víc, než si na první pohled dokážeme představit.