Proč se pořád přejídáte? Může za to stereotyp, lenost odolat i boj se stresem

Jídlo už dávno není pouhým prostředkem, jak se udržet při životě. Stal se z něj kulturní, společenský a sociální fenomén a pro mnohé lidi také jakási pomocná berlička. Použijí ji ve chvíli, kdy nemají vůbec hlad nebo potřebují zahnat nepříjemný duševní stav nebo situaci. Také se v tom tak trochu poznáváte?



Vyplenění ledničky, výčitky a pocity těžkosti z plného žaludku vás pro jednou nezničí. Jenže když se vám tohle děje často, nebo dokonce pravidelně, je potřeba se nad tím zamyslet. Ve hře je totiž nejen vaše psychika, ale především zdraví.

První je uvědomění

Záchvatovité přejídání poškozuje nejen vaši psychiku, ale nese s sebou také riziko zdravotních komplikací, ať už jsou to obezita, vysoký cholesterol, nebo třeba cukrovka II. typu. Proto by se člověk měl snažit se toho co nejrychleji zbavit. Prvním krokem je uvědomění si, že mám nějaký problém, že přestávám mít kontrolu nad svým jídlem.

Jak se dostat z kruhu ven

Pokud se dlouhodobě přejídáte a vnímáte to jako svůj problém, je nejdůležitější zjistit příčinu. Obvykle jde totiž o důsledek špatných návyků nebo je to zástupný problém, kterým si kompenzujeme psychickou nepohodu. Chybu neuděláte, když se obrátíte na odborníka. "Ten má svou důležitou roli, protože vám pomůže najít, kde děláte ve stravování chyby, a nastolit správný režim. Lidé často nemají ani základní informace o tom, co a jak tělu prospívá nebo škodí, říká psychoterapeutka Janka Chudlíková, která teď mimo jiné radí lidem s hubnutím v pořadu Tlouštíci.

Jaké jsou nejčastější příčiny přejídání a jak je řešit? Projděte si naši grafiku.