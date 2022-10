Příznaky přechodu se dají léčit alternativně - vibrující židlí nebo "upíří metodou"

Léčit některé příznaky přechodu může být velmi náročné až nemožné, zejména v případě žen, které nechtějí nebo nemohou podstoupit hormonální terapii, například kvůli zvýšenému riziku rozvoje rakoviny prsu, píše britský The Independent.

Třiapadesátiletou Sandru z Kentu trápila, podobně jako jednu ze tří žen nad 50 let, inkontinence. "Během asi jednoho roku to začalo být horší a horší. Říkala jsem si: snad nebudu muset nosit každý den vložky až do konce života," přiznává.

Zklamaná přístupem lékařů začala vyhledávat další možnosti léčby. Nyní dojíždí dvakrát týdně na soukromou kliniku, kde půl hodiny sedí na takzvané Emsella Chair - na přístroji, který způsobuje kontrakce pánevního dna. Jedno sezení je ekvivalentem 11 tisíců cviků posilujících tuto oblast. Stačit by přitom mělo šest návštěv, aby se inkontinence zmírnila po dobu jednoho roku.

Dalším z alternativních přístupů k léčbě příznaků menopauzy je injekční aplikace vlastní krevní plazmy bohaté na krevní destičky do požadovaných míst - tak zvané PRP injekce.

Léčba zatím jen pro některé

Ty se již dříve používaly například v estetické medicíně pro zpomalení stárnutí pleti, teď je ale někteří lékaři a lékařky aplikují za úplně jinými účely - aby napomohli regeneraci a růstu nových buněk v oblasti vulvy, vaginy, ale i klitorisu. Tato metoda má pomáhat s léčbou ztenčování sliznice pochvy, suchosti, s pálením i s častými záněty močových cest. Metodu PRP používají také někteří lékaři, specializující se na vypadávání vlasů. Přiznávají však, že kýžený efekt nemá u každého.

Obě tyto léčebné procedury jsou zatím experimentální a používané zejména na soukromých klinikách. Britská zdravotní služba však zvažuje jejich zpřístupnění širší populaci. Terapie inkontinence pomocí Emsella Chair je již dostupná i v Česku. Problémem je však cena - jedno ošetření vyjde na zhruba tři tisíce korun, a tak je léčba nepříjemného symptomu menopauzy zatím dostupná jen úzkému okruhu žen.