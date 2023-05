Nejen rakovina děložního čípku. HPV může způsobit nádory i mužům, varují medici

Ačkoliv se pohlavně přenosné choroby často nesprávně spojují jen s častým střídáním sexuálních partnerů či partnerek, s HPV neboli lidským papilomavirem se setká až 80 procent sexuálně aktivních lidí, tedy téměř každý. Infekce v mnoha případech probíhá asymptomaticky, takže řada nakažených o přítomnosti viru v těle vůbec neví. Organismus se s ní vypořádá sám, a navíc si vytvoří imunitu.

Martin Bartoš však vysvětluje, že nikdy nevíme, kdy se setkáme s rizikovými typy papilomaviru. Ty nízkorizikové mohou způsobovat například genitální bradavice, vysoce rizikové různé typy nádorů - a to nejen ty na děložním čípku. Častým problémem je, že se HPV vnímá spíše jako gynekologický problém než jako pohlavně přenosná infekce. "Takže to vnímáme jako problém jedné poloviny populace a máme pocit, že mužů se to moc netýká, protože jsou přenašeči," upozorňuje na rozšířený omyl.

Muži mohou v krajních případech onemocnět rakovinou penisu, řitního otvoru nebo hrdla, nejčastěji v oblasti kořene jazyka (orofaryngu) a hlasivek. Bez rizika tedy není ani orální sex, a medici proto na svém instagramovém profilu propagují užívání bariérové ochrany i během něj. Statistiky jsou v tomto navíc alarmující. "Ze současných amerických studií vyplývá, že za karcinomy orofaryngu je HPV zodpovědné až v 60 procentech případů, přitom dříve byl klasickým příkladem osoby s touto diagnózou starší kuřák, který je zároveň alkoholik. Teď je profil nemocného úplně jiný," říká Bartoš.

U mužů jsou podle něj mezery v prevenci. Zatímco ženy jsou díky pravidelným cytologickým stěrům a gynekologické prevenci o HPV informovanější, muži se účastní jen screeningu rakoviny prostaty, a to až ve věku nad 50 let. "Ženy jsou tak zvyklejší mluvit o svém reprodukčním zdraví. Když mají nějaký problém muži, mnohdy o tom nechtějí s nikým mluvit, protože se stydí," míní koordinátor Spolusafe. "V poslední době se alespoň více hovoří o samovyšetření varlat, ale to, že by muži mohli mít jiný problém v oblasti genitálií, je tabu," dodává.

Proočkovanost klesá, má přitom smysl v jakémkoliv věku

Pozitivní zprávou je, že nádory způsobované HPV jsou jediné, proti nimž se dá očkovat. Bartoš však upozorňuje, že mezi dospívajícími ve věku třináct až čtrnáct let, na něž preventivní kampaně primárně cílí a jimž vakcínu hradí pojišťovna, proočkovanost klesá. Očkování má přitom smysl, i pokud již nějaký ten rok pohlavně žijete. Může se totiž stát například to, že infekce v těle přetrvává několik let bez projevů, a po dlouhé době propukne ve stresovém období.

Onemocnění tedy vůbec nemusí souviset s promiskuitou. "Nikdy navíc nevíme, kdy v našem životě nastane změna partnera nebo partnerky. Lékaři tedy v současnosti většinou razí přístup, že očkování má smysl v jakémkoliv věku," vysvětluje Bartoš. Zároveň upozorňuje na poměrně vysokou cenu očkování pro dospělé. Potřeba jsou tři dávky vakcíny, z nichž každá stojí tři až čtyři tisíce korun, v závislosti na typu vakcíny. "A ne každý chce nebo může tolik peněz do svého zdraví investovat," říká s tím, že mimo očkování a bezpečného sexu se Spolusafe propagují také pravidelné testování nejen na HPV, ale také na ostatní pohlavně přenosné choroby.

Nesprávné spojování pohlavně přenosných infekcí s homosexualitou navíc vede k tomu, že heterosexuální lidé se testují méně často. Loňská data navíc ukazují, že virus HIV je již častější mezi heterosexuály než homosexuály, jak uvedl deník Guardian. Stigma spojené s pohlavně přenosnými infekcemi dále vede k tomu, že ti, kteří jimi prošli, nechtějí o své zkušenosti mluvit. "Spousta lidí má pocit, že kdyby promluvili, společnost by je soudila nebo by to ovlivnilo jejich profesní život. V letošní kampaň Příběhem k prevenci, pro níž jsme sháněli tváře, jsme naráželi na to, že lidé by byli ochotni o tom mluvit, ale anonymně," říká s tím, že promiskuita sice zvyšuje riziko onemocnění HPV a dalšími chorobami, ale rozhodně to není podmínkou.

Rodiče mohou očkování pro děti v šoku odmítnout

Projekt Spolusafe vznikl v roce 2020 na popud chiruržky Anny Pelzové, která tehdy byla v posledním ročníku medicíny. V rámci screeningu se u ní potvrdily přednádorové změny na děložním čípku a podstoupila jeho konizaci, později rakovinou děložního hrdla onemocněla její matka. Když si začala o HPV zjišťovat více informací, zarazilo ji nízké povědomí veřejnosti o infekci.

Dnes Spolusafe funguje v rámci neziskové mezinárodní organizace mediků IFMSA a čítá na 25 členů. Bartoš se k nim přidal již v prvním ročníku na lékařské fakultě, protože, jak říká, "nedokáže jen sedět na zadku a učit se". "Osobně mě baví otevírat nepříjemná témata, bavit se o nich, chci změnit, že to lidem připadá trapné," říká. Kromě aktivit na sociálních sítí se medičky a medici z Brna snaží šířit osvětu i "naživo", se stánkem byli například na brněnském Majálese.

V současnosti testují také spolupráci se základními školami a nižšími ročníky víceletých gymnázií, za tabu okolo pohlavních chorob podle nich totiž může i špatná sexuální výchova.

Přednášky na školách by mohly motivovat některé studenty a studentky, aby svým rodičům sami řekli, že by se chtěli nechat očkovat proti HPV. "Pro rodiče to může být důležité, protože když jim to okolo třinácti let navrhne pediatr, může pro ně být šokující si uvědomit, že jejich dítě bude za pár let sexuálně aktivní, nechtějí si to připustit a v šoku to odmítnou nebo řeknou, že jejich dítě je dobře vychované a nic nechytí. V důsledku promrhají možnost hrazeného očkování, čímž se dostáváme zpět k otázce finanční dostupnosti," říká.

Spolusafe vybírá na platformě Donio finance na to, aby se mohl jejich projekt rozšířit i na ostatní lékařské fakulty v republice. Zároveň plánují pořídit výukové pomůcky, jako jsou modely pánví děložních čípků a penisů. "Nemá totiž smysl, abychom na veřejných akcích povídali jen teoretické informace. Je důležité, aby výuka byla interaktivní a kolektivní. Právě k tomu nám modely pomohou, člověk si lépe zapamatuje, že jsme něco konkrétního ukazovali, než že jsme o něčem jen mluvili," nastiňuje plány do budoucna.

