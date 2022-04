Nealko pivo není limonáda. V Česku ho ochutnalo každé čtvrté dítě, rodiče to neřeší

Upozorňuje na to nový průzkum projektu Nechmel děti , podle kterého například 27 procent rodičů považuje pití nealkoholických ochucených piv u svých dětí za bezrizikové. „Téměř polovina rodičů si pak nemyslí, že pití právě těchto nápojů by mohlo vést ke konzumaci alkoholických variant v budoucnu. Pro třetinu rodičů je nealko pivo limonáda,“ říká Petr Freimann ze Suchého února, který za projektem stojí. Reklamní kampaně navíc v případě ovocných piv cílí na mladší lidi a nezasahují zdaleka jen dvacátníky a třicátníky, ale právě i teenagery.

Dcera si dává nealko pivo sama do košíku, doma ho hledá ve špajzu

Autorka Clara Zanga Začalo to ochutnáváním pivní pěny z tátova půllitru. Devítiletá dívka je dnes zvyklá otevřít si ochucené nealko pivo, když večer u televize popíjejí rodiče. Její matce se nedaří ji zažité zvyky odnaučit, pozoruje ale, že když sama abstinuje, dcera se dožaduje nealkoholických piv méně. Rozhodla se proto pro dvouměsíční detox. „Velmi pozitivně to ovlivnilo celou rodinu,“ tvrdí. Redakce zná totožnost matky i dcery, s ohledem na téma ale respektuje jejich přání zůstat v anonymitě, jména i místa jsou proto změněná.

Pro čtyřicetiletou Šárku z Ostravy je složité přesně určit, kdy její dcera Kamila začala pravidelně pít nealkoholická piva. Má pocit, že to tak „zkrátka vyplynulo“. Až po několika minutách rozhovoru si vzpomíná na jeden moment. „Pamatuju si, že když měla malá tak dva roky, byli jsme na chatě a šli jsme do hospody. Objednali jsme si pivo a dceři jsem nechala přinést nealkoholické,” říká.

Školačka si prý oblíbila hořkou chuť piva ve velmi raném věku, když jí otec dával ochutnávat pivní pěnu. „Už od malička jí chutnala. Když jsme si pak někde dali nealkoholické pivo, dcera dostala napít. Postupně, když jsme si chodili někam sednout, jsem jí začala nealkoholické pivo objednávat,“ popisuje, jak si její jediné dítě vypěstovalo vztah ke kvašenému nápoji.

"Pokud dítě nealkoholické pivo konzumuje v první dekádě života, vytváří se u něj chuťová vazba extrémně brzy. Okolí na takové chování bude pravděpodobně reagovat velmi pobaveně, což dítě ještě může motivovat, a nastane tak na jednu stranu groteskní, na druhou stranu velmi riziková situace."

V předškolním věku měla Kamila raději klasické hořké nealkoholické pivo, v poslední době ale dává přednost těm slazeným. Šárka je vnímá spíše jako limonády než piva, a jejich oblibu u své dcery dává do souvislosti s tím, že si navykla na slazené nápoje obecně. Viní z toho především svého partnera, který je otcem dítěte. „Čím dál víc jí chutná taky kofola, protože partner si ji kupuje a ona ji pak chce taky. Nedávno ji poprosil, aby mu nalila, a tak naplnila skleničku i sobě,“ stěžuje si Šárka.

Přála by si přitom, aby její dcera, stejně jako ona, pila hlavně čistou vodu. „Snažím se jí vařit i čaje, ale s úspěchem se to moc nesetkává. Nějak mi nejde ji to naučit. Měla bych zakročit rázněji,“ hodnotí. Sladké limonády považuje dokonce za škodlivější než náhražky piva. „Nealkoholická piva obsahují vitamin B a určitě v nich není až tolik cukru. Třeba v létě, když má žízeň, bych jí dala raději napít birellu než kofoly,“ míní.

Jaké z následujících nápojů vaše dítě pije? Čeští rodiče v průzkumu odpovídali, které z následujících nápojů jejich dítě pije. Nealko ochucená piva do 0,5 procenta alkoholu pije alespoň občas 23 procent dětí ve věku 3–15 let. Alko ochucená piva s dvěma procenty alkoholu však nikdy nepilo 95 procent dětí.

Nemůžeš si otevřít pivo s taťkou

Žákyně třetí třídy začala pivní náhražky postupně popíjet i doma s rodiči, kteří si společně dávali pár piv k večeři a potom u televize. „Někdy to bývá tak, že my dva si večer otevřeme pivo. Ona ho chce potom taky, takže se vydá do špajzu a hledá, kde máme ochucená nealko piva,“ přibližuje Šárka. Nezřídka se jí stává i to, že se její devítiletá dcera během nákupu obslouží sama a slazené nealkoholické pivo si naloží do košíků. „Je to hrozné, když se tak poslouchám,“ zamýšlí se.

Ostravská rodačka si uvědomuje riziko toho, že si její dcera v pozdějším věku snáze vybuduje vztah i k alkoholickému pivu, vážnější debaty na toto téma ale s ratolestí nevede. „Samozřejmě ví, že pití alkoholu není dobré, a když si třeba partner dá víc, tak pozná, že má vypito. Občas jí říkám, že si nemůže otevřít pivo, když si dává její taťka, protože jí budou odumírat mozkové buňky. Ale žádné přednášky jí nedávám,“ zmiňuje. Myslí si, že je špatné, když děti pijí alkohol pravidelně, štamprle piva na trávení podle ní ale neuškodí. „Dcera si občas sesbírá od partnera akorát pěnu,“ říká.

Pokud pijete alkohol ve společnosti dětí, jak o tom před nimi mluvíte? Čeští rodiče v průzkumu odpovídali, jak dětem vysvětlují konzumaci alkoholu.

Věří, že je lepší, pokud se dítě seznámí s alkoholem v domácím prostředí, pokud nejsou rodiče vyloženě alkoholici. „Kdybychom to dceři úplně odepírali, tak to raději vyzkouší někde jinde. Myslím, že před osmnáctým rokem by děti neměly pít pravidelně. Ale já jsem určitě také vyzkoušela alkohol dřív než v osmnácti,“ přiznává.

Dva měsíce bez alkoholu pomohly celé rodině

Šárka je přesvědčená, že velmi přiměřené pití alkoholu může být zdraví prospěšné, její pití ale podle ní tuto míru již překračovalo. Nepila velké množství alkoholu, ale zato relativně často, jeden nebo dva půllitry několikrát do týdne. I proto celý leden i únor abstinovala. K této akci ji inspirovala kamarádka z dob studií, která se rozhodla po Novém roce měsíc nepít. Šárka se pak doslechla o iniciativě Suchej únor a pokračovala i následující měsíc.

Pijete někdy alkohol doma ve společnosti nezletilých dětí ve věku od 3–15 let? Čísla prezentují data z průzkumu, který zjišťoval, jak rodiče pijí alkohol před svými dětmi.

Z počátku se k ní přidal i partner, ten ale vydržel jen něco přes týden. „Když šel vyzvednout dceru ke kamarádce, tak si tam dal pivo a doma si pak dal ještě jedno. Říkala jsem mu, že to úplně zkazil,“ vzpomíná. Přesto ale vnímá, že když abstinuje, pije méně i přítel. „Dával si pivo každý den, ale teď, když ho nepiju já, si všímám, že ho taky omezil. Někdy si dá třeba jedno dvě, ale víc ne. Když jsme pili společně, tak jich padlo víc,“ hodnotí.

Pauza v pití měla pozitivní vliv i na návyky její dcery. „Taky teď moc nechce pít nealkoholické pivo. Řekla si o něj akorát když s námi chtěla oslavit, že zvládla přespat u kamarádky,“ říká. „Myslím, že to velmi pozitivně ovlivňuje celou rodinu, když nepijeme a nepodporujeme se v tom navzájem,“ je přesvědčená. Začala kritičtěji vnímat českou alkoholovou kulturu a vzpomíná na jeden ostravský podnik, který má v jedné části cukrárnu a ve druhé hospodu. „Takže rodiče tam odloží děti a sami vedle popíjí,“ říká.

Všudypřítomnost alkoholu nyní vnímá i při sledování českých seriálů nebo filmů. „Člověk pak považuje za normální, že si sedne k televizi a dá si pivo. Naopak když někde řekne, že nechce pít, všichni se na něj dívají divně a přemlouvají ho, ať si dá. To znám hlavně z mládí, teď už je to víc o mé volbě a zjistila jsem, že se dá bavit i bez alkoholu,“ zmiňuje výhodu zralejšího věku. „Ale když máš kolem sebe lidi, co chlastají, je to asi těžké,“ dodává.

Šárka během suchých měsíců poznala, že pila hlavně ze zvyku, a místo večerního piva si začala vařit čaje. „Mám teď čistou hlavu a dobrý pocit z toho, že jsem schopná dva měsíce nic nepít,“ popisuje novou zkušenost s tím, že by chtěla alkohol omezit i do budoucna a dopřát si třeba jen o víkendu. „Ale přestat pít úplně se nechystám, už se těším, až si dám pivo,“ směje se.