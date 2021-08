Konec kondomů? Vědci vyvíjejí “prášky pro chlapy”, výzkum potrvá ještě řadu let

Experti doufají v nástup "nové éry" v oblasti antikoncepce během několika let. Výzkum, který vyvíjí antikoncepční pilulky pro muže, získal podporu od Nadace Billa a Melindy Gatesových.

V drtivé většině jsou to ženy, od nichž se očekává, že převezmou odpovědnost za antikoncepci, stejně jako často nepříjemné vedlejší účinky. To se může brzy změnit. Výzkumný tým skotské University of Dundee obdržel od Nadace Billa a Melindy Gatesových podporu ve výši 1,7 milionu dolarů pro vývoj mužské antikoncepce.

Nadace výzkum první bezpečné a efektivní mužské pilulky už podpořila v minulosti, a jelikož tým během dvou předchozích let postupuje ve svých poznatcích vpřed, získal od organizace další finance. Vědci teď chtějí v následujících 22 měsících najít vhodnou sloučeninu, která má tvořit lék. Poté by měl následovat jeho vývoj a klinické studie, píše deník The Scotsman.

"Máme před sebou ještě dlouhou cestu, než bude lék dostupný. V posledních letech jsme ale v našich znalostech hodně pokročili," uvedl Chris Barratt, profesor reprodukční medicíny na Lékařské fakultě University of Dundee. "Výzkumné oddělení této univerzity je světově proslulé vývojem léků a akademickými výzkumy. Abychom vhodné sloučeniny objevili co nejdříve, používáme jejich zdroje a poznatky," dodal.

Jedním z důvodů, proč je antikoncepční pilulka pro muže stále nedostupná, jsou komplikované biologické procesy. "Během jednoho tepu muž vyprodukuje tisíc spermií, každý den je to 100 milionů spermií. A to se děje nonstop. Tohle je velmi obtížné zastavit. Ženy namísto toho ovulují jedno vajíčko měsíčně," vysvětluje Barratt.

Posun ve vývoji může umožnit nová technologie. "Díky ní se můžeme na tyto biologické procesy dívat trochu jinak. To samozřejmě nezaručuje úspěch, ale jsme v mnohem lepší pozici než před několika lety," míní Barratt.

Vědci budou týdně analyzovat tisíce sloučenin, vedle toho zkoumají také potenciální vedlejší účinky, které byly u předchozích pokusů vývoje antikoncepce poměrně značné.

"Jsme mimo hru už dlouho dobu a není to dál přijatelné. Vývoj mužské antikoncepce se nikam neposunul od vzniku kondomu," uzavřel Barratt.

