Menopauzu zažívají i mladé ženy. "Měla jsem ji dříve než má matka," říkají

Emmě bylo teprve 25 let, když začala trpět návaly horka, nespavostí a takzvanou mozkovou mlhou. Kadeřnici z Manchesteru lékaři potvrdili, že prochází menopauzou.

Mladá žena svou diagnózu nesla těžce. Vzpomíná, že jí lékaři fakt, že brzy nebude moct mít děti, oznámili, "jako by ztratila klíče". Lidé z jejího okolí právě začali zakládat rodiny a její vlastní matka menopauzou ještě ani neprošla. "Měla jsem pocit, že mi nikdo nerozumí," vzpomíná Emma pro britský deník BBC.

Potřebovala jsem s někým mluvit

Emma patří do skupiny žen trpících syndromem nefunkčních vaječníků (POI), který způsobuje hormonální nerovnováha. O svém onemocnění Emma s nikým nemluvila. Dál chodila do práce, večer na párty a nezávazně randila. Snažila se žít přesný opak toho, co zažívali její přátelé s partnery a malými dětmi. "Zatěžovala jsem své tělo alkoholem a sexem. Neuvědomovala jsem si, jak moc jsem si potřebovala s někým popovídat," vysvětluje Emma, které lékaři nasadili hormonální léčbu.

"Ve veřejném prostoru se o menopauze mladých lidí nemluví," říká doktorka a specialistka na takzvaný přechod Nighat Arifová pro BBC. "Typicky si ji spojujeme se starší ženou s šedivými vlasy. Není to reprezentativní obraz," upozorňuje.

Soustředili se jen na léčbu rakoviny

Londýnské studentce grafického designu Soe-Myat ve třiadvaceti letech diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Menopauza přišla jako neočekávaný dopad léčby, kdy jí ozařování v pánevní oblasti poškodilo vaječníky. "Vůbec jsem nevěděla, co to znamená. Zdravotníci se soustředili výhradně na léčbu rakoviny… Nemyslím si, že by někdo zmínil, co menopauza obnáší," popisuje.

"Všechno, co se mi dělo, jsem si vždy spojovala se staršími lidmi. Měla jsem pocit, jako bych přeskočila celý kus svého života," svěřuje se. Zatímco o svém duševním stavu mohla mluvit s terapeutem, na fyzické příznaky menopauzy ji nikdo nepřipravil. Informace vyhledávala na internetu, zatímco se potýkala s chemoterapií a používáním stomického sáčku. Lékaři jí doporučili hormonální substituční terapii. "Jen bych si přála, aby mi dal někdo dřív radu, jak symptomy zvládat. Nemělo by to být tak složité," míní.

O menopauze se baví se svými zákazníky

Lékařka Arifová upozorňuje, že některé pacientky mohou menopauzu snášet s velkými obtížemi. "Možná chtěly mít děti a teď nemohou," říká. Pro Emmu i Soe-Myat bylo nejtěžší, že o jejich onemocnění nikdo nemluvil. Nakonec jim pomohly diskusní skupiny na sociálních sítích, kde se mohly svěřit a sdílet své zkušenosti s ostatními.

Emma dnes mluví o menopauze v manchesterském kadeřnictví, kde pracuje. Občas do něj nosí triko s nápisem "Make Menopause Matter" (ve volném překladu "Ať na menopauze záleží") a baví se o ní se svými zákazníky. "Říkají mi, že se ve 30 minutách dozvěděli o menopauze víc než za celý svůj život. Jsem hrdá, že mohu tímto způsobem mluvit za ostatní ženy," uzavírá.

