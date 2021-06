Konečně můžeme trávit čas na slunci. Škody na pleti mohou být ale větší, než myslíte

Doba, kdy jsme na obličeji nosili roušky či respirátory, přispěla k tomu, že naše pleť je nyní citlivější a také náchylnější na škody způsobené slunečními paprsky. Jakákoliv expozice UV záření totiž s sebou nese kromě tmavého zabarvení i celou řadu nežádoucích účinků.

Poškození se sčítají

Jakmile už čím dál častěji vykukuje sluníčko a vládní opatření postupně povolují, je čas si užít volno se svými přáteli venku. Jenže tím nastavujeme svou tvář i tělo slunci, které i během krátkého venkovního posezení s kamarádkou nebo kolegy z práce dokáže napáchat škody.

Argumentujete tím, že získat vitamin D je pro tělo potřeba? Farmaceutka Ivana Lánová a odborná garantka lékáren Benu podotýká, že k tomu nejsou třeba dlouhé pobyty. "Pro dostatečnou tvorbu vitaminu D stačí vystavit slunci obličej či hřbet rukou 1-2x týdně zhruba na 15 minut." Pokud i přesto toužíte po snědém vzhledu, berte ohled na typ vaší pokožky. Vystavujte se slunečním paprskům s obezřetností a volte ochranu v podobě kvalitního opalovacího krému. Nesmíme zapomínat na to, že se i minimální poškození sčítají, takže se některé změny mohou projevit až ve stáří.

Jak zní nejlepší prevence? Neslunit se

Jakmile na slunce kdykoliv, zejména v době nejpřímějšího žáru kolem 11. až 15. hodiny, vstoupíte, myslete na dostatečnou ochranu, ať už se jedná o fotoprotekci prostřednictvím opalovacích krémů nebo vhodným outfitem, který by vám zakryl obnažené partie. Jak ale upozorňuje Lánová, přestože věnujeme čas namazání částí těla opalovacím krémem, většina z nás zapomíná na místa, která to potřebují rovněž: "Existuje osm míst, na která při aplikaci opalovacího krému zapomínáme. Jsou to rty, ušní lalůčky, krk, podkolenní jamky, nárty, okolí očí, u mužů pleš, u žen dekolt," vyjmenovává.

Ošetření po opalování není pro fajnovky

Pokožku, která byla vystavena pobytu na slunci, je potřeba následně ošetřit. Důležité je také vědět, že dle lékařských studií denní používání ochranného opalovacího krému (alespoň SPF 15), snižuje riziko melanomu o více než 50 procent. "Na pozoru musejí být lidé s velmi světlou kůží (fototyp I) a ti, kteří mají mnohočetná znaménka, případně u nich někdo v rodině prodělal rakovinu kůže. Zde opravdu platí přísná doporučení při pobytu na slunci a opalování není vhodné ani 15 minut. Lidé s fototypem I charakterizuje velmi světlá, pihatá pokožka, zrzavé nebo velmi světlé blond vlasy. Pokožka prakticky nikdy nezhnědne," říká dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.

V případě spálení pokožky jsou vhodné chladivé gely, které zmírní následky popálení. Ivana Lánová dále radí: "Vhodné jsou přípravky s obsahem D-panthenolu, který má schopnost vázat vodu v pokožce a tím udržovat správnou hydrataci. Proniká až do hlubokých vrstev pokožky, kde přímo stimuluje tvorbu nových buněk a pigmentu." K přirozené ochraně organismu před nepříznivými vlivy slunečních paprsků přispívají i potravinové doplňky s obsahem přírodních karotenoidů a vitaminů.

Pokud dojde už na puchýře ze slunění, je vhodné vyhledat lékaře. Ten určí rozsah poškození pokožky a navrhne vhodnou léčbu. Puchýře se v žádném případě nesnažíme sami propichovat, jelikož hrozí infekce. Při lehkém stupni spálení v podobě zarudnutí a citlivosti na dotek postačí samoléčba, tedy vhodné chlazení. Nejlepší je začít vlažnou sprchou nebo použít studené obklady, které uleví od bolesti a pálení pokožky. Následně kůži ošetříme zklidňujícím přípravkem například s panthenolem nebo aloe vera. Určitě se spálenou pokožkou nevycházíme na slunce, naopak si musíme dát přestávku od slunečních paprsků až do úplného vyhojení pokožky.

Slunce jako příčina vzniku vrásek

Kromě závažných nádorových onemocnění slunce způsobuje i vznik vrásek. Věděli jste, že až 90 % známek stárnutí kůže, jejímž projevy jsou vrásky, stařecké a pigmentové skvrny, může právě UV záření? Sluneční paprsky totiž pronikají do vrchních vrstev pokožky a uvolňují tím volné radikály, které urychlují fotostárnutí, tedy předčasné strnutí pleti. Dle výzkumu dermatologů lidé, kteří chrání svojí pokožku na denní bází SPF krémy, projevují až o 24 % menší stárnutí pokožky oproti jedincům, kteří se nechrání každý den.