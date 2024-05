Připravte se na plavkovou sezonu: pět nenásilných tipů, jak se dostat do formy

Léto se blíží a s ním i plavková sezona. Pro některé je toto období, které má být časem oddechu, také ovšem spojené s nenadálým stresem. Příčinou je často přicházející léto a pocit, že je potřeba dostat se do vrcholové formy. Právě to ovšem může působit spíš kontraproduktivně.

Místo nárazových a drastických diet se radši soustřeďte na malé, ale trvalé změny životního stylu. Efekt se může dostavit poměrně rychle, ale o moc podstatnější je jeho udržitelnost.

"V přípravě na plavkovou sezónu je klíčové zaměřit se na udržitelné změny životního stylu, nikoli na krátkodobé a extrémní dietní režimy," zdůrazňuje Matěj Ptáček fitness trenér ve společnosti FORM FACTORY. "Malé, ale konzistentní kroky ve stravování a pravidelném pohybu mohou vést k trvalým zlepšením. Doporučujeme začlenit do svého dne více chůze a lehkých posilovacích cvičení, které nejen zlepší fyzickou kondici, ale přispějí i k duševní pohodě."

1. Bez pohybu to nepůjde

Zatím nikdo nepřišel se zázračnou pilulkou, která by postavu vymodelovala bez pohybu. Nemusíte trávit hned hodinu denně ve fitku. I malé krůčky se počítají. Místo auta nebo tramvaje radši popojeďte, zejména na místa v pěších vzdálenostech. Na ty větší vyrazte na kole. Výtahu dejte sbohem a projděte se radši po schodech. Možnost hýbat se vyhledávejte, kde to půjde: i když by to mělo znamenat jen vstát od stolu a zalít si kafe nebo čaj. Pokud to ale s pohybem myslíte vážně, nejlepší je najít takový, který vám dělá radost. Pro ženy je to často tanec, jóga, pilates nebo plavání.

Připravte se na nezapomenutelný zážitek již čtvrtého ročníku akce Form Factory Body & Mind Day!

Na Pivoňkové louce a v rašeliništi pražské Botanické zahrady vás už v sobotu 25. května čeká fascinující program pro rok 2024. Přijďte zažít jedinečnou kombinaci protažení, relaxace a osvěžení mysli, vše pod otevřeným nebem. Pro fanoušky jógy, pilates a Les Mills BODYBALANCE to bude cvičení jako nikdy předtím! Ale to není vše - přichystány budou zajímavé semináře a workshopy spojené s jógovou tématikou, které vás provedou novými perspektivami. Čeká na vás například seminář Hormonální jóga nebo oblíbené Tibetské mísy.

Vyhrajte 2 vstupenky a nechte se s kamarádkou, maminkou nebo ségrou pohltit atmosférou, objevte nové možnosti a dopřejte svému tělu a mysli osvěžující zážitek na Form Factory Body & Mind Day 2024!

2. Občerstvěte jídelníček

Ačkoli se v poslední době objevují trendy překonat špatnou stravu intenzivním cvičením, nejedná se o moc zdravou tendenci. Co do těla dáváme, se nám obloukem vrací. Jsou ale i jednodušší cesty než drsné diety nebo nedejbože hladovění. Místo soustředění se na to, co si je potřeba odepřít, se radši zaměřte na to, co lze do jídelníčku přidat: a to bude zcela jistě ovoce, zelenina, ale i notná dávka bílkovin. A samozřejmě je potřeba dbát na pitný režim.

3. Dbejte na konzistenci

Žádná změna nepřinese kýžený efekt, pokud jí věnujete den a zítra se vrátíte ke starým zvyklostem. V první dny je víc potřeba soustředit se na budování nových zvyklostí: podle Charlese Duhigga, který napsal uznávanou knihu Síla zvyku, trvá celých 14 dní, než se nový zvyk stane napevno součástí rutiny.

4. Bez přemrštěných požadavků

A s tím souvisí i skutečnost, že se nevyplácí jít z nuly na sto. Kvůli naivním ideálům mnoho lidí může selhat a ztrácí motivaci. Podívejte se na svůj rozvrh a s rozvahou si určete, jaké množství času denně nebo týdně můžete věnovat cvičení, kdy si můžete připravit jídlo na další den a jestli si místo večerního piva nedopřejete radši aspoň nealko verzi, která obsahuje méně kalorií.

5. Odpočinek je stejně důležitý

A v neposlední řadě, nic není dobré přehánět. Tělo nenavyklé cvičení může svalová horečka odstavit i na několik dnů. Začít po menších krůčcích se vyplatí víc. Dokonce i v případě, že se věnujete pravidelnému pohybu, nestyďte se za to, že v jeden den vynecháte a necháte tělo zregenerovat. O kvalitním a dostatečném spánku ani nemluvě - koneckonců, po kvalitní stravě a pohybu budete nejspíš spát jako miminko.