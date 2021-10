Charles prozradil, jak se "klimaticky" stravuje. Mělo by tak jíst víc lidí, říká

Před pár dny ve vysílání pro stanici BBC Radio 4 dvaasedmdesátiletý monarcha zmínil, že se už roky snaží omezovat živočišné a mléčné výrobky. Sdělil, že chápe frustraci aktivistů, kteří akcentují, že čelní političtí představitelé o změně klimatu jen mluví, ale nekonají.

"Je velmi důležité, čím se stravujeme. Už roky nejím dva dny v týdnu maso ani ryby a jeden den v týdnu vynechávám mléčné výrobky. Je to jeden ze způsobů. Kdyby to takto dělalo více lidí, životnímu prostředí by to velmi ulevilo," citoval prince Charlese deník The Telegraph.

Současné fungování potravinářského průmyslu je podle dostupných dat z ekologického hlediska neudržitelné. Výroba a zpracování potravin je producentem celé čtvrtiny všech emisí, jejichž původcem je člověk.

Ne všechny potraviny mají stejný dopad na životní prostředí. Letošní zpráva Organizace pro výživu a zemědělství spadající pod Organizaci spojených národů uvádí, že produkce masných a mléčných výrobků je zodpovědná za 14,5 procenta skleníkových plynů. To je přibližně stejné množství jako součet emisí veškeré osobní a nákladní automobilové dopravy, lodní i letecké dopravy.

Časté pojídání masa je rizikové

Inspirace Charlesovým stravováním by podle dosavadních vědeckých poznatků mohla přinést i benefity pro celkové zdraví. Například Světová zdravotnická organizace dlouhodobě klasifikuje zpracované maso jako karcinogenní.

Podle Oxfordské univerzity je konzumace průmyslově zpracovaného a červeného masa více než třikrát týdně rizikové. Například britská Národní zdravotní služba doporučuje těm, kteří jedí více než 90 gramů červeného nebo zpracovaného masa denně, aby zmenšili svou porci alespoň na 70 gramů, pokud chtějí snížit riziko onemocněním rakovinou tlustého střeva.

Ne všichni vědci se však shodnou na tom, že je ideální kompletně veganská strava. Zdá se, že přiměřený přístup prince Charlese je optimální. Například výzkumník James Goodwin ze společnosti Brain Health Network pro The Telegraph uvedl, že maso je klíčové zejména pro vývoj dětí a dále ve stáří, kdy se stává trávicí ústrojí méně efektivním, co se týče vstřebávání živin.

Udržitelná královská rodina?

Skotské Glasgow od 31. října hostí konferenci OSN o klimatu COP26. Princ Charles se ho zúčastní spolu se svou matkou, královnou Alžbětou II., a synem princem Williamem. Charles již dříve vyzval hlavy států a vlád, aby spolupracovaly s představiteli byznysu a soukromého sektoru na společném řešení klimatické krize.

Novináři ho konfrontovali s tím, co dělá pro klima on sám, a naráželi na energetickou náročnost královských paláců o jeho zálibu v autech. Charles s nadsázkou prohlásil, že jeho oblíbený Aston Martin, kterým jezdí už 51 let, má pohon na "přebytečné anglické bílé víno a syrovátku z výroby sýra". Vůz byl ve skutečnosti přestavěn pro palivo označované E85, v němž je 85 procent bioethanolu a 15 procent bezolovnatého benzinu. Většina aut používaných na Charlesových pozemcích jezdí na elektrický pohon, píše BBC.

