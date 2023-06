Jak předejít vadám řeči u dítěte: Nešišlejte a komentujte, co se právě děje

"Předškolní děti a děti nastupující do prvních tříd mají podle zkušeností pedagogů stále častěji vady řeči. Učitelky, s nimiž jsem mluvila, zaznamenaly u zápisů 40 až 90 procent dětí s řečovou vadou," říká lékařka a autorka knih předškolního vzdělávání Jana Martincová. Za vysokým číslem podle ní stojí podcenění důležitých vývojových fází dítěte, které souvisí s rozvojem řeči a myšlením.

"Děti potřebují vnímat řeč rodičů už v kočárkovém období. Následovat by mělo období, kdy děti poslouchají jednoduché říkanky a lidové písně," radí Martincová. Školní rok před nástupem do školy by neměla podle ní chybět kvalitní předškolní příprava. "U dětí s řečovými vadami odborníci často dochází k tomu, že rodiče minimálně jednu z těchto tří důležitých rozvojových etap zanedbali či zcela vynechali," říká.

Upozorňuje, že rozvoj řeči úzce souvisí s rozvojem myšlení. "Jsou si vzájemným obrazem. Pokulhává-li dítě v jednom, může se to odrazit v druhém," upozorňuje Martincová a zdůrazňuje, že prvních šest let života je z hlediska rozvoje intelektu nejdůležitějších.

