Nezakazujte si všechny radosti života. Terapeut radí, jak konečně udržitelně zhubnout

Je to zase tady. Odkládáme kabáty a s nimi pomalu odhalujeme kůži. Co ale, když se v té své zrovna necítíme a chtěli bychom jí ubrat trochu tukové vrstvy? Nutriční terapeut David Erban radí, jak na to. Základem úspěšného a udržitelného hubnutí je podle něj nehledat zkratky, které představují jarní detoxy, keto pytlíčkové diety nebo tukožroutské polévky. Člověk se při hubnutí nesmí trápit.