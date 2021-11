Štíhlost nezaručuje zdraví. Výsledky nového výzkumu mohou zvýhodňovat lidi s nadváhou

Studie publikovaná v odborném periodiku iScience dále potvrzuje, že BMI neboli index tělesné hmotnosti je zkreslujícím ukazatelem, který nemá velkou vypovídající hodnotu, co se celkového zdraví týče. "Chtěli bychom, aby lidé věděli, že i s nadváhou mohou být fit a že zdravá těla mohou nabývat všech tvarů a velikostí," řekl výzkumný pracovník Glenn Geasser z Arizona State University.

Tým odborníků se zaměřil na dva fenomény: celosvětově roste počet obézních lidí a těch, kteří umírají na onemocnění srdce, ale zároveň se zvyšuje množství jedinců, kteří se snaží hubnout. Od 80. let se za svůj život snažilo pomocí diet ve Spojených státech zhubnout nejméně 40 procent žen a 25 procent mužů. Autoři studie míní, že jsme zde svědky chybného přístupu napříč civilizací.

"Intenzivní zaměření se na hubnutí nezabránilo v uplynulých dekádách tomu, že celosvětově průměrná hmotnost roste," stojí ve studii. "Opakované snahy zhubnout navíc vedou naopak ke zvyšování hmotnosti a jojo efektu, který je spojován s negativními dopady na zdraví jedince," píší autoři ve své studii.

Arizonský tým se zabýval tím, jak spolu souvisí hubnutí, cvičení a dlouhověkost. Zaměřili se pak zejména na ženy a muže, kteří jsou podle indexu tělesné hmotnosti považovaní za lidi s nadváhou (BMI 25-30) nebo za obézní (BMI nad 30). Výsledky studie ukazují, že celková aktivita je důležitější než váha, pokud se jedná o srdeční zdraví a snížení rizika předčasného úmrtí. Lidé považovaní za obézní mohou dokonce čelit nižšími riziku předčasného úmrtí než štíhlejší jedinci se špatnou fyzickou kondicí.

Americký online deník The Huffington Post připomíná, že podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je doporučená míra aktivity pro dospělého 150 minut středně náročného aerobního cvičení týdně a posilující cvičení dvakrát týdně. Do aerobních aktivit se počítá třeba i svižná chůze nebo sečení trávníku. Ke splnění posilujících aktivit zase není nutné zvedat činky v posilovně, dostačující je jóga.

"Nejsme vyloženě proti hubnutí. Myslíme si ale, že váha by neměla být základním kritériem při posuzování něčího životního stylu," uzavírá autor studie Glenn Geasser.

Lidé často jedí méně, než by měli, sní kvantum energie, ale kvalita pokulhává, nedávají tělu to, co by mělo mít, varuje dietoložka Karolína Hlavatá. | Video: Emma Smetana