Horší stravování a nebezpečně časté sportování. Návrat mezi lidi vyžaduje pravidla

Kila navíc, špatné soustředění a chybějící kolegové. Podle průzkumu značky Magnesia lidé vítají návrat z režimu home office do kanceláří. Jenže jak se ukazuje, přechod na nový režim není tak jednoduchý, jak se zprvu zdá. Co podle psychiatra, neuroložky a nutriční terapeutky nově do svého "kancelářského" dne zavést, aby se to nepodepsalo na našem zdraví?