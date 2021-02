Vzdejte se kvůli zdraví šálků kávy. Zarputilí milovníci kofeinu, tohle radši nečtěte

Bez kávy si většina z nás nedovede život představit. Ani já. Vylézt ráno z postele? Probudí mě jedině myšlenka na kávu. Pustit se do práce? Bez kávy nejsem schopná přemýšlet. Přežít odpoledne v kanceláři? Dejte mi kávu, nebo usnu na stole. Užít si setkání s kamarádkou? Bez kávy by to jaksi nebylo ono. Uspat s trpělivostí děti? Potřebuju kávu, poslední, slibuju!

Káva byla mou velkou láskou. Po dvaceti letech její každodenní konzumace jsem se rozhodla s ní skoncovat. Vědci se domnívají, že káva má mnohé pozitivní účinky na naše zdraví. Moje zkušenost mě ale naučila něco jiného. Kávu stále ještě druhým závidím, ale dnes už vím, že mi víc vzala, než dala.

Kávě jsem udělila přední místo ve svém životě, když se mi před osmi lety narodila dcera. Bez ní jsem jen těžko zvládala den po několika málo hodinách spánku. Byla zároveň onou chvilkou pro sebe. Milovala jsem držet svoje cappuccino v dlani, aniž by po mně někdo něco chtěl, i když vypít si ho ještě teplé se podařilo málokdy. V té době jsme si navíc koupili nový kávovar. Stačilo jen zmáčknout tlačítko a voilà: potěšení bylo v mžiku moje.

Moment, kdy negativa převyšují pozitiva

Čtyři dvojitá espressa za den, není to už přes čáru? ptala jsem se sama sebe. V roce 2019 byla zveřejněna studie, podle které je kritickou hranicí pět šálků kávy denně. Pijete-li více, začnou negativní účinky převažovat nad pozitivními. Nicméně odlišné druhy kávy a způsoby její přípravy obsahují jiné množství kofeinu.

Lidé často - jako jsem to dělala já - postupně zvyšují množství kávy, které pijí. Vybudují si totiž toleranci a káva pak čím dál méně přináší kýžené účinky, tedy onu mentální bystrost a soustředění. Pro mě se z pití kávy stal zvyk. Vědomě jsem si užívala jen první kávu ráno, druhou, třetí a čtvrtou už jsem do sebe lila na autopilota, aniž bych si ji vychutnávala. Celý den jsem byla ve stavu mírného neklidu a netrpělivosti. Po vypití šálku kávy se dostavil příjemný pocit, který - když opadla hladina kofeinu v krvi - vystřídala špatná nálada. Večer mi trvalo více než hodinu, než jsem usnula.

Přechod na bezkofeinovou fázi vyžaduje přípravu Podle Anthonyho Williama můžete své tělo v přechodové fázi, kdy snižujete dávky kofeinu v podobě kávy, podpořit zdravými nápoji. Díky velkému množství elektrolytů zmírňují abstinenční příznaky. Jsou to kokosová voda (bez jakýchkoli dalších příměsí) a voda, do které vymačkáte citrónovou šťávu.

Káva se tak stala démonem, který řídil průběh mého dne. Nechtěla jsem si ale přiznat, že jsem si vypěstovala solidní psychickou závislost. Kávy jsem se nechtěla zříci, přestože mi v podstatě nic pozitivního nepřinášela.

Závěry studií v rozporu s lobby kávového průmyslu

V posledních deseti letech najdete v médiích články, podle kterých je káva zdravá. Většinou šlo o texty vycházející z vědeckých studií, které tvrdí, že káva má nemalé množství benefitů. Například že káva nezvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny, jak se dříve předpokládalo. A naopak její konzumace může dokonce pomoci snížit riziko cukrovky druhého typu, Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby nebo rakoviny a cirhózy jater.

Výsledky vědeckých studií nechci popírat, ale beru je s odstupem. Jak rychle se mění názory odborníků třeba na zdravou výživu? V posledních 40 letech vzniklo asi 800 studií zabývajících se vztahem kávy a zdraví. Jejich závěry si často navzájem odporují. Není také jednoduché vytvořit podmínky pro solidní experimenty nebo klinické pokusy. Často tu neexistuje jasná korelace mezi pitím kávy a zdravotním stavem - je možné, že svou roli hrají vědcům neznámé faktory. Interpretaci dat může ovlivňovat subjektivní vztah expertů ke kávě. Roli hrají také zájmy těch, kdo si studii objednali.

Lobby kávového průmyslu je obrovské: nadnárodní koncerny se radují z každé duše závislé na kofeinu. O čem se v posledních letech moc nemluví, je, že mnohým ve skutečnosti přivozuje negativní účinky, jako jsou nervozita, úzkost, nespavost, podrážděný žaludek, pálení žáhy, průjem, svalový třes, zvýšený krevní tlak, srdeční tep a dechový rytmus. A když to s kofeinem přeženete, zvýšíte u sebe riziko srdečních onemocnění. A když to hodně přeženete, můžete si přivodit psychotický stav nebo smrt. Nechci vás strašit, ale upřímně - jak působí káva na vás?

Čím kávu plně nahradit? Zelený čaj, matcha či nápoje s vysokým obsahem kvalitního kakaa jsou v současné době oslavovány jako superpotraviny, ale spouští v těle ty samé nežádoucí reakce jako káva, Cola nebo energy drinky. Přispívají k dehydrataci organismu, nespavosti, úzkostlivosti, bezdůvodnému smutku, předčasnému stárnutí kůže a v některých případech taky vypadávání vlasů u žen. Většina těchto příznaků se neprojeví hned, ale až po několika nebo dokonce mnoha letech. Když jsme zdraví, málokdy se zamýšlíme, jaké efekty má ve skutečnosti to, co jíme a pijeme.

Dobrou alternativou je chaga, houba, jejíž extrakt je rozemletý na jemný prášek. Ten se zalije horkou vodou a získáte tak nápoj, který se podobá kávě barvou. Nevyvolává stav nabuzení a rozjařenosti, ale může pomoct se vymanit z kofeinové závislosti.

Kofein jako falešná injekce energie

Káva bývala mým nejoblíbenějším každodenním rituálem, byla tím posledním, čeho bych se chtěla vzdát. Proč jsem se tedy před 10 měsíci rozhodla s ní skoncovat? Důvodem byly závažné zdravotní problémy. Chronická únava mi naprosto ničila život. Zašlo to tak daleko, že jsem trávila mnohé dny v posteli. Své symptomy jsem se právě kávou snažila maskovat. Káva ale bohužel vyvolává pocit falešné energie. Nepoznáte, kdy máte ve skutečnosti vybité baterky. Káva vás stimuluje, ale o to větší únava přichází potom.

Když mi bylo nejhůř, narazila jsem na knihy Anthonyho Williama, které jsou podle New York Times bestsellery. Známý poradce lidí s bizarními symptomy mě ale zaujal o to víc, když jsem zjistila, že jeho jídelníček praktikuje tenista Novak Djokovič, herci jako Robert De Niro, Gwyneth Paltrowová či Sylvester Stallone nebo modelka Naomi Campbellová.

Moje zoufalství už nemohlo být horší a já jsem se rozhodla jeho rady vyzkoušet na vlastní kůži. Podle Williama káva navozuje v našem těle stav "boj-nebo-útěk", aniž bychom ve skutečnosti byli ve stresu. Nadledvinky pod vlivem kofeinu produkují směs hormonů, z nichž nejvýznamnější je adrenalin. Tyto hormony jsou biologicky určeny jen pro okamžiky skutečného ohrožení, které vyžadují rychlou reakci, to znamená schopnost okamžitě myslet a jednat. Když pijete kávu, signalizujete svému tělu, že se nacházíte ve stavu krize, i když ležíte doma na pohovce a relaxujete. Neustálá produkce hormonů oslabuje nadledvinky, což přispívá k velké únavě. A právě únava byla mým problémem číslo jedna, takže bylo nasnadě kávu vysadit a počkat si, co se bude dít.

Na kofeinové odvykací kúře

Kávu jsem nepřestala pít ze dne na den - nedokázala jsem to. Pila jsem čtyři šálky silné kávy denně a postupně přešla na jediný. Můj trik byl také dělat si kávu čím dál slabší. Jednoho dne jsem byla připravená udělat další krok a kávy jsem se vzdala úplně. Nevysadila jsem tedy najednou velké množství kofeinu. Pokud to uděláte, mohou vás čekat většinou mírné abstinenční příznaky, jako je bolest hlavy, únava, nesoustředěnost, podrážděnost, nevolnost nebo bolest svalů. Tyto symptomy trvají ale maximálně několik dní.

Od kávy ruce pryč Káva je psychoaktivní droga, ovlivňuje naši kognici.

Káva může škodit lidem se sklonem k různým psychickým onemocněním - dokonce u nich může spouštět mánii a psychózu.

Na ni si musí dávat pozor těhotné ženy: dosud se věřilo, že jeden nebo dva šálky denně jsou v pořádku, ale nejnověji experti před kávou zcela varují, protože může vést k potratu, nízké váze novorozence a pozdějším zdravotním problémům dítěte.

Ženy, které chtějí otěhotnět, by měly být také opatrné.

Děti by kávu pít neměly. Je alarmující, že podle Americké akademie pediatrů až 73 procent teenagerů kávu nebo jiné nápoje obsahující kofein pijí denně.

Jak se mi žije dnes bez kávy? Kdybych napsala, že mi káva nechybí, lhala bych. Postrádám ji ale čím dál míň - a vnímám, že mi abstinence svědčí. Můj zdravotní stav se citelně zlepšil. Nemusím dny trávit v posteli. Pravidelně pracovat ještě nedokážu, ale zvládám pro mě nejdůležitější věci jako nakupovat a vařit si, starat se o svou dceru, vést dlouhé rozhovory s manželem nebo kamarády, číst si a podobně. Kvalita mého života se enormně zlepšila. Hladina energie je v průběhu dne stabilnější. Když jsem unavená, zvládnu se odpoledne krátce prospat. Když jsem dříve pila kávu, nikdy se mi přes den nepodařilo usnout a dát tak svému tělu potřebný odpočinek. Cítím, že jsem trpělivější a klidnější.

Pokud máte chronické zdravotní problémy, vyzkoušejte, jak se cítíte bez kávy. Pokud jste zdraví, můžete přesto svůj vztah ke kávě přehodnotit. Kávy se nemusíte vzdávat. Možná vám prospěje, když kávu nebudete pít po litrech. Užívejte si kávu vědomě, udělejte si z jejího pití opravdový požitek. Vybírejte si kvalitní kávu, podpořte místní kavárny a baristy, kteří kávu připravují s láskou. Vracejte svému tělu tekutiny, hydratujte svůj organismus. A mějte otevřenou mysl: experimentujte s novými chutěmi, objevte zdravé nápoje, které vás zároveň chuťově uspokojují.