Ze záchrany planety vznikl nový typ stravování. Planetární dieta je na vzestupu

Čím dál častější a naléhavější varování před klimatickou změnou vede mnoho lidí k rozhodnutí omezit svou uhlíkovou stopu. Někteří místo do aut nasedají na kola, jiní omezují spotřebu plastů, pro některé může být nejjednodušším způsobem změna jídelníčku. Takzvaná planetární dieta má podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) potenciál snížit produkci skleníkových plynů minimálně o 30 procent, eliminovat vymírání živočišných druhů o 46 procent, omezit vytěžování zemědělské půdy o 41 procent a o 20 procent snížit počet předčasných úmrtí.

Způsob stravování, který spočívá v omezení potravin způsobujících vysoké emise skleníkových plynů či v konzumaci sezonních a lokálních jídel, nabírá na důležitosti právě v době koronavirové pandemie. Podle WWF je prokázáno, že za šířením infekčních nemocí, jako je covid-19, stojí právě neudržitelná přeměna přírody v zemědělskou půdu, intenzivní chov zemědělských zvířat a ilegální obchod s divokými zvířaty často určenými pro konzumaci.

Vegetariánem jeden den v týdnu

Největší a okamžitou službu planetě prokážete, když omezíte spotřebu červeného masa a živočišných bílkovin. Podle studie Oxfordské univerzity z roku 2018 bezmasý jídelníček snižuje emise skleníkových plynů o 49 procent. Podle studie z roku 2020 Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů může expanze průmyslového zemědělství dokonce za 90 procent z celosvětového ničení lesů. Samotná Evropská unie je zodpovědná za 16 procent tropického odlesňování, a to v důsledku dovozu potravin jako palmový olej, hovězí a sója.

Podle profesora Douglase Murrayho z americké Montclair State University, zabývajícího se potravinami a výživou, by tak nemělo platit, že pokud se rozhodnete z jídelníčku vyloučit hovězí maso, budete si místo něj dopřávat každý den sójovou náhražku. "Když se podíváme na produkci sóji, v poškozování životního prostředí je na druhé příčce za hovězím masem. Nahrazujeme tak pouze vraždu 1. stupně vraždou 2. stupně," vysvětluje pro zpravodajský portál CNN.

Planetárně nejpřátelštější substitucí jsou vegetariánské potraviny s vysokým obsahem bílkovin jako fazole, čočka, listová zelenina. Maso můžete jednou z těchto surovin nahradit například alespoň každé pondělí. Jak navíc prokázalo několik odborných textů, vegetariánská strava se pojí s trvalým úbytkem hmotnosti, nižším rizikem rakoviny a onemocněním srdce.

Vedle snížení konzumace masa můžete planetě pomoct tím, že budete nakupovat lokální a sezonní potraviny nebo redukujte spotřebu kávy, čokolády a kakaa. Zkuste si také na talíř servírovat co nejpestřejší jídla - podle WWF pochází 75 procent dodávek potravin z pouhých 12 rostlin a pěti živočišných druhů, což má negativní dopad jak na přírodu, tak na naše zdraví. V obchodech nakupujte certifikovaný udržitelný palmový olej a pěstujte si vlastní potraviny.

Pokud nevíte, jak začít, vyzkoušejte si "planetární" kalkulačku na webových stránkách WWF. Ta vám spočítá, jaké potraviny byste měli omezit a jaké naopak do svého jídelníčku zařadit.

