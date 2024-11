Demi Moore s přehnaným cvičením sekla. "Už víc nemohu bojovat se svým tělem a váhou"

Demi Moore je i ve svých 61 letech ve formě, kterou by jí mohli závidět i mladší ročníky. Koneckonců, i ve svém nejnovějším filmu Substance ztvárňuje instruktorku aerobiku, která je hned o celou dekádu mladší. Tato role ovšem hollywoodskou herečku přivedla k zamyšlení se nad tím, jestli je celá ta honba za ideálem vůbec k něčemu dobrá. "Už víc nemohu pokračovat v boji se svým tělem a svou váhou," připouští teď Moore.

Sama přiznává, že v minulosti nebyl její postoj k cvičení, stravování a vůbec zdraví zrovna správný. V Hollywoodu jsou nároky na štíhlost hereček extrémně vysoké a ještě drastičtější byla tato situace v 90. letech, kdy byla její kariéra na vrcholu. Moore vzpomínala třeba na natáčení Neslušného návrhu poté, co porodila svou druhou dceru a chtěla co nejrychleji zhubnout.

"V noci jsem několikrát krmila dítě, za tmy jsem pak vstávala s trenérem a s čelovkou jezdila na kole až do Paramountu, kamkoli, dokonce i na místa, kde jsme natáčeli; pak natáčení celý den, což je obvykle 12hodinový den; a pak večer zase znovu dokola," vzpomínala na období, na které se teď dívá s rozpaky. Když to spočítala, vyšlo jí, že na kole denně najezdila i 97 kilometrů. "Už jen představa toho, že jsem tohle dělala svému tělu, je tak šílená, tak směšná!"

Teď se na to, co prováděla kvůli tomu, že jí nařídili, aby zhubla, dívá s jistým studem. "Ohlížíte se zpět a říkáte si: 'Opravdu na tom tak záleželo?' Pravděpodobně ne," povzdechla si. "Ale v té době to pro mě znamenalo všechno."

Již ve svých memoárech přiznala, že tehdy byla přímo posedlá tím, jak její tělo vypadá. "Měla jsem pocit, že nemohu přestat cvičit," sdílela podrobnosti o své nezdravé obsesi. Denně se prý modlila, aby měla odvahu ukázat své tělo takové, jaké je, a aby dokázala ve svých nárocích na samu sebe polevit. "Začala jsem tím, že jsem se vzdala těžkého cvičení. Už nikdy jsem se nevrátila do posilovny ve svém domě. Nikdy. Místnost, která jí byla, je nyní moje kancelář."